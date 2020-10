Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Romige koude advocaat sabayon

Dit eeuwenoude nagerecht vindt zijn oorsprong in Italië, waar het onder de naam Zabaglione bekend is. Sabayon bestaat uit eieren, suiker en alcoholische drank, waarbij de ingrediënten au bain-marie worden opgeklopt.

Het is een heerlijk luchtig dessert dat je naar hartenlust kunt garneren met koekjes en/of fruit naar keuze. Door het gebruik van gelatine in dit gerecht van Corjan is het wat langer houdbaar. Zo kun je het prima vooraf maken en na het diner serveren.

Ingrediënten

4 eidooiers

70 gram witte wijn

50 gram suiker

2 deciliter slagroom

2 blaadjes gelatine

20 gram melk

200 gram advocaat

Garnering:

kletskop of aardbeien

Benodigdheden:

2 x ijzeren kom of bekken

Garde of mixer

Spatel

Glazen of kommetjes

Recept

Week de blaadjes gelatine in koud water. Verwarm de melk en los daar de geweekte gelatine in op. Roer de opgeloste gelatine door de advocaat.

Doe de eidooiers en de witte wijn in een ijzeren kom of bekken en klop deze ‘au bain-marie’ op tot een luchtige en gebonden massa.

Klop de slagroom met de suiker op tot bijna stijf.

Als het opgeklopte eimengsel afgekoeld is, roer dan een paar lepels hiervan door de advocaat. Giet daarna alles bij elkaar in het grootste bekken en spatel dit luchtig door elkaar.

Verdeel het geheel in mooie glazen of andere leuke kommetjes en laat ze in de koelkast opstijven.

Garneer, vlak voor het serveren, de sabayon met bijvoorbeeld een aardbei, kletskop of een andere lekkere versiering.

De gelatine zorgt dat de sabayon zijn lucht blijft behouden en kan daardoor wat langer worden bewaard.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

