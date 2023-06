Bonaire Rent a Car waar service en kwaliteit hand in hand gaan

Huur kwaliteitsauto’s met uitstekende service, geweldige prijzen en geen wachttijden bij Bonaire Rent a Car! Geniet comfortabel van jouw vakantie en ontdek Bonaire met de auto van jouw keuze. Bij Bonaire Rent a Car kun je huurauto’s voor korte of lange termijn huren, met de keuze uit een volledige verzekeringsdekking, tegen concurrerende tarieven zonder kilometervergoeding.

De autoverhuur verwelkomt je met persoonlijke service. Het door een familie gerunde autoverhuurbedrijf heeft een vriendelijk en professioneel team dat klaarstaat om al jouw vragen te beantwoorden. Of je nu meer wilt weten over de auto’s of het eiland, zij zorgen er graag voor dat je de best mogelijke vakantie hebt. Bovendien biedt Bonaire Rent a Car gratis aflevering en ophalen van de auto op elke locatie op het eiland. Hierdoor hoef jij je geen zorgen te maken over het ophalen en terugbrengen van de huurauto, en kun je, je volledig richten op het verkennen van het prachtige eiland.

Daarnaast heeft Bonaire Rent a Car een breed scala aan voertuigen, waaronder personenauto’s, SUV’s en pick-up trucks, zodat jij altijd de juiste auto kunt kiezen voor jouw behoeften.

Tot slot heeft Bonaire Rent a Car een uitgebreide veiligheids- en schoonmaakprocedure geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat elke auto grondig wordt gereinigd en gedesinfecteerd voordat deze aan een nieuwe klant wordt verhuurd. Op deze manier kunnen klanten erop vertrouwen dat ze in een schone en veilige huurauto rijden.

Waarom Bonaire Rent a Car?

Bonaire Rent a Car streeft ernaar om hun klanten de beste service op het eiland te bieden. Met een persoonlijke aanpak en eenvoudige autoverhuur zorgen zij ervoor dat jij de perfecte auto krijgt die past bij jouw behoeften.

Bonaire Rent a Car begrijpt dat jouw vakantie op Bonaire moet beginnen met gemak en comfort, daarom bieden zij gratis haal- en brengservice aan. Zodra je het vliegveld verlaat, staat een van de vriendelijke medewerkers voor jou klaar om je naar de verhuurlocatie te brengen. Wanneer jouw huurperiode voorbij is, brengen wij je ook gratis terug naar de luchthaven.

Bij Bonaire Rent a Car geloven ze dat een geweldige huurauto essentieel is voor jouw vakantie-ervaring. Daarom hebben ze een selectie van betaalbare auto’s van hoge kwaliteit waaruit je kunt kiezen. De auto’s worden regelmatig onderhouden en zijn voorzien van alle moderne gemakken die jij nodig hebt om Bonaire te verkennen. Bij Bonaire Rent a Car huur je de beste auto’s tegen de beste prijzen.

Online boeken

Online een auto huren is een eenvoudige en gemakkelijke manier om een huurauto te boeken, vooral als je van tevoren jouw reis plant. Bij Bonaire Rent a Car kun je in slechts een paar eenvoudige stappen jouw huurauto online reserveren. De website is gemakkelijk te gebruiken en je kunt snel alle beschikbare opties bekijken en vergelijken voordat je een keuze maakt. Je hoeft geen lange wachtrijen op de verhuurlocatie te doorstaan ​​en jij bent verzekerd van een huurauto op de door jou gewenste datum en tijd. Daarnaast kun je via onze website ook de huurvoorwaarden en -prijzen bekijken, zodat je precies weet wat je kunt verwachten. Kortom, online een auto huren bij Bonaire Rent a Car is snel, eenvoudig en handig, waardoor jij meer tijd hebt om te genieten van jouw vakantie op het prachtige eiland Bonaire.

Avonturiers

Ontdek het eiland Bonaire op een unieke manier met de klassieke Toyota Landcruiser uit 1988. Deze stoere 4×4 is perfect geschikt om het ruige terrein van het Nationaal Park Washington Slagbaai te ontdekken en biedt daarnaast ook veel comfort en stijl tijdens jouw avontuurlijke rit. De Toyota Landcruiser is een iconische auto die bekend staat om zijn betrouwbaarheid en off-road mogelijkheden, waardoor jij zonder zorgen het hele eiland kunt verkennen. Het is de perfecte auto voor degenen die houden van avontuur en de natuur van Bonaire willen ontdekken. Reserveer deze klassieke Toyota Landcruiser vandaag nog en ervaar Bonaire op een unieke manier!

Vloot

Bonaire Rent a Car heeft een uiteenlopende vloot van diverse modellen auto’s. Voor ieder budget en ieder gebruik is er een passende oplossing

Pick-ups

Als je van plan bent om te gaan duiken op Bonaire, is het huren van een pick-up een ideale optie om te overwegen. Een pick-up is niet alleen ruim genoeg om jouw duikuitrusting op te vervoeren, maar biedt ook nog eens de flexibiliteit om op elke gewenste locatie te duiken. Je kunt gemakkelijk naar verschillende duiklocaties rijden, parkeren, aankleden en gaan! Bovendien biedt een pick-up voldoende ruimte voor jouw duikbuddies, zodat jullie samen kunnen genieten van een duikavontuur.

Standaard Pick-up Pick-up Deluxe Pick-up Deluxe Superior Pick-up Premium

SUV

Een SUV is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een comfortabele en ruime huurauto om het eiland Bonaire te verkennen. Met zijn stoere uitstraling en hogere zitpositie biedt een SUV niet alleen een veilig gevoel op de weg, maar ook een beter uitzicht op de omgeving. Bovendien heeft een SUV meer ruimte dan een standaard personenauto, waardoor het ideaal is voor grotere groepen of families die samen reizen. Met de bagageruimte van een SUV kun je gemakkelijk al jouw reisbenodigdheden en -uitrusting opbergen, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over ruimtegebrek.

SUV Luxury SUV

Compacte auto’s

Ben je vooral van plan om rondom Kralendijk te blijven en van jouw accommodatie van en naar populaire stranden te rijden. Een kleine wendbare auto is dan alles wat je nodig hebt. Je parkeert hem eenvoudig overal en je kunt met gemak jouw spullen overal mee naartoe nemen. Deze auto’s zijn niet geschikt om het nationaal park te bezoeken of te gebruiken voor jouw duikvakantie.

Sedan Economy xs Economy

Reviews

Onze Land Cruiser in de open lucht was het perfecte voertuig voor onze reis! We genoten de hele dag van het briesje terwijl we het eiland rondtoerden en elke hoek van Bonaire verkenden! John was hoffelijk en behulpzaam toen hij ons ontmoette als de luchthaven en ons incheckte. Als je op Bonaire huurt, is dit de juiste plek voor wat je ook nodig hebt, maar ik raad zeker het plezier in de open lucht van de Land Cruiser aan. Ten slotte deed hun personeel, vooral Denise, er alles aan om een ​​item dat we hadden achtergelaten veilig en wel bij ons terug te laten bezorgen. Kon niet gelukkiger zijn met onze ervaring.

Zeer aardige mensen. Zeer behulpzame mensen. Ze haalden ons op van het resort en zetten ons ook af nadat we de auto hadden ingeleverd. Ik raad deze plek aan.

Geweldige kleine ‘pick-up’, geweldige service, allemaal erg soepel

Contact & openingstijden