STINAPA vraagt hulp bij Papiamentse naam voor nieuwe vogel

KRALENDIJK – Er is een nieuwe vogelsoort gespot op Bonaire. Deze nieuwkomer is de White-eyed Vireo (Vireo griseus), een ontdekking die STINAPA trots deelt op hun Facebook-pagina. Dit kleine, vocale zangvogeltje, dat normaal gesproken te vinden is in het oosten van de VS, Mexico, het noordelijke Caribisch gebied en delen van Midden-Amerika, werd ontdekt en vastgelegd door STINAPA-bestuurslid Steve Schnoll tijdens het Washington Park Bird Monitoring Program. Deskundigen van het Cornell Lab of Ornithology hebben de ontdekking bevestigd.

Aangezien deze soort nieuw is voor Bonaire, evenals voor de ABC- en BES-eilanden, heeft deze vogel nog geen naam in het Papiaments. Dit biedt de bewoners van Bonaire de kans om de vogel een naam te geven. STINAPA nodigt je uit om je beste ideeën voor namen te delen.