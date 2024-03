Vacatures Bonaire Vacature Docent Cluster 3 SGB-unit SLP Redactie 31 maart 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is per direct op zoek naar een empathische en gedreven docent met ervaring in het werken met leerlingen binnen Cluster-3. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan als Docent voor de Cluster-3 bij de SGB!

HBO/2e GRAADS/PABO | Bonaire | 41,50 uur

Functieomschrijving

Als docent binnen Cluster 3 op Bonaire ben je verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, waarbij je hen ondersteunt in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en praktisch vlak. Je doel is om een inclusieve en stimulerende leeromgeving te creëren waarin leerlingen worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te bereiken. Als docent Cluster-3 bij Scholengemeenschap Bonaire ontwikkel je en geef je lessen die aansluiten bij de onderwijsdoelen en ontwikkelingsniveaus van individuele leerlingen, en maak je gebruik van diverse didactische werkvormen en methoden om het leerproces te ondersteunen.

Functietaken

Je bent goed in staat om leerlingen (individueel) te begeleiden en coachen.

Je vindt het fijn om in een klein team te werken en kunt goed samenwerken met anderen.

Je biedt de veiligheid en structuur om stapsgewijs te werken aan de toekomst en speelt een belangrijke rol in het klaarstomen voor en verbinden met de maatschappij.

Je bent bereid om na te denken over de inhoud van het onderwijs en kunt hieraan vorm geven.

Je kunt laagdrempelig en vernieuwend lesgeven,

Je stimuleert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen.

Het observeren en monitoren van de voortgang van leerlingen, het bijhouden van relevante gegevens en het rapporteren aan de betrokken partijen.

Het implementeren van gedragsmanagementtechnieken en -strategieën om een positieve en respectvolle leeromgeving te bevorderen.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Competenties

Empatisch

Organisatorisch

Gestructureerd

Communicatief

Flexibiliteit

Proactief

21st century skills

Stressbestendigheid

Pedagogisch en didactisch sterk

Samenwerken

Functie-eisen

Je beschikt over minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid of hebt de PABO afgerond (LOFO);

Werken in een multiculturele omgeving is jou niet onbekend;

Je hebt interesse in de Bonairiaanse cultuur en bent bereid om je in te spannen om goed te kunnen integreren; (als je van buitenaf solliciteert);

Je bent praktisch ingesteld en kunt snel relaties opbouwen;

Je beheerst de taal Papiaments om effectieve communicatie met de doelgroep mogelijk te maken of bent bereid deze taal te leren;

Je biedt maatwerk door leerlingen op eigen tempo te laten meedraaien in wat jou energie geeft, je laat hiermee de leerlingen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak groeien;

Ervaring in het speciaal onderwijs is een pre.

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris van minimaal $ 3.216 en maximaal $ 4.256 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Digitaal solliciteren

Solliciteren kan alleen digitaal via deze link. Rechtsboven aan deze pagina vind je een knop waarmee je kan solliciteren. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.