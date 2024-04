Politiek & Bestuur Den Haag maakt lijst van 300 wetten die gelden in Caribisch Nederland Dick Drayer 27-04-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een totaaloverzicht naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin bijna 300 wetten die gelden voor Caribisch Nederland. Aanleiding was een verzoek daartoe van voormalig kamerlid Jorien Wuite (D66). Zij had de regering in een aangenomen motie verzocht om een totaaloverzicht te maken van alle wetgeving die nu geldt in Caribisch Nederland.

Daarnaast werd een halfjaarlijkse wetgevingsoverzicht met in principe de meest prioritaire wetgeving voor Caribisch Nederland meegestuurd. Het periodieke wetgevingsoverzicht is vooral om Caribisch Nederland te laten weten welke wet- en regelgeving op de korte- en middellange termijn tot stand wordt gebracht.

Alle wetsteksten zijn hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/

Hier staan alle kamerstukken over dit onderwerp: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z07524&did=2024D17306