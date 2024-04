Vacatures Bonaire Vacature Bediening & Chef-koks op Bonaire en Curaçao Redactie 20 april 2024

Bediening & chef-koks gezocht bij Brass Boer op Bonaire & Curaçao

Wil jij werken voor het beste restaurant van de Caribbean? Of zie jij jezelf al staan bij ‘the hottest beach bar’ van de Caribbean? Dan heten we je graag welkom in onze Brass Boer familie.

Op zowel Bonaire als Curaçao vind je onze horecagelegenheden. Van fine dining bij Brass Boer Bonaire & Brass Boer Curaçao, tot lekker met de voetjes in het zand bij een van onze beach bars. De concepten van Jonnie en Thérèse Boer op de eilanden hebben allen 1 ding gemeen. In alle gevallen willen we de hoogste mate van gastvrijheid creëren voor onze gasten. We voorzien ze van unieke gerechten, in een sfeervolle en ongedwongen ambiance.

Wie ben jij?

Heb je relevante werkervaring in de bediening of in de keuken

Beschik je over MBO werk- en denkniveau

Je bent flexibel, gastvrij en een teamspeler

Wat bieden wij?

Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert zullen we je een aanbod doen. Deze is altijd conform het horeca CAO. Daarbij kom je terecht in onze Brass Boer familie, waarbij werk en plezier samengaan. Je werkt in een hecht team met echte team players en hebt elke dag het mooiste uitzicht over de Caribische zee.

Vacatures:

Voor alle openstaande vacatures verwijzen we je naar:

www.brassboer.com/bonaire/vacatures

www.brassboer.com/curacao/vacatures

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.