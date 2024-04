Kunst, Cultuur en muziek Wat je moet weten over Dia di Rincon 2024 Hans Hofstra 28-04-2024 - 4 minuten leestijd

Archief foto Monalisa Domacasse

Dia di Rincon 2024 gaat bijna van start. Op 30 april viert het dorp haar 35-jarige evenement. Het feest staat bol van culturele activiteiten en er is een prachtige parade. Lees hier de belangrijkste dingen die je moet weten over het evenement.

Wat is Dia di Rincon?

Dia di Rincon is een traditioneel feest op Bonaire. Het betekent “Dag van Rincon” in het Nederlands. Rincon is een stad in het noordelijke deel van Bonaire, en het feest herdenkt de cultuur, erfgoed en tradities van de mensen op het eiland. Dia di Rincon vindt plaats op 30 april en wordt gekenmerkt door kleurrijke parades, muziek, dans, lokale gerechten en verschillende culturele optredens. Het is een belangrijk evenement voor de mensen van Bonaire, waarbij ze hun geschiedenis en gemeenschapsgeest vieren. Dia di Rincon kan gratis worden bezocht.

Wat gebeurde er vorig jaar tijdens de Dia di Rincon?

De 34ste editie van Dia di Rincon was groter, mooier en drukker dan ooit. Vroeg in de ochtend stonden de straten al vol. Gedurende de dag werd dit alsmaar drukker. Opvallend was dat steeds meer mensen hun best deden om hun kraam er mooi uit te laten zien. Wekenlang zijn zij bezig om alles zo goed mogelijk te organiseren. Tussen 16.00 en 17.00 uur in de middag was het zo druk dat mensen de gehele rit van Rincon naar Kralendijk in de file stonden.

Zijn er nog vluchten beschikbaar van Aruba/Curaçao naar Bonaire?

Vluchten bij Divi Divi en Z Air waren afgelopen jaar uitverkocht. Ook dit jaar is het lastig een vlucht te krijgen. Komende dagen zijn er nog enkele tickets van Curaçao naar Bonaire te vinden (Winair en Jetstar Caribbean). Voor de terugvlucht na Dia di Rincon lijkt alles naar Curaçao op 1 mei bijna uitverkocht te zijn. Alleen Z Air en Jetstar Caribbean hebben op zondagochtend nog tickets beschikbaar.

Tickets van Aruba naar Bonaire zijn nog wel beschikbaar. Z Air en Jetstar Caribbean hebben nog kaartjes. Een terugvlucht van Bonaire naar Aruba is ook nog mogelijk. Tickets zijn beschikbaar bij Jetstar Caribbean. Retourtickets van Bonaire naar Curacao en Aruba zijn bij Divi Divi Air uitverkocht.

Waar worden de activiteiten georganiseerd?

Het centrum van Rincon is het hart van het evenement. In verschillende straten kan er gegeten en gedronken worden. Door de hoofdstraat zal de parade lopen.

Hoe ziet het programma er uit?

In aanloop richting Dia di Rincon organiseert de organisatie verschillende evenementen. Op de dag zelf zal het programma starten met de officiële opening. Hierna is het de beurt aan de kinderen. Later op de dag volgt de parade. Het officiële schema is nog niet openbaar gemaakt, maar wordt zo snel mogelijk hier geplaatst.

Zijn er toiletten aanwezig?

In Rincon zijn op verschillende plekken Poti Poti (mobiele WC’s) geplaatst.

Hoe kan ik naar Rincon komen?

Met de auto en bus is het mogelijk om Dia di Rincon te bezoeken. Er rijdt een shuttlebus van het stadion Playa (Kralendijk) naar Rincon. De bus vertrekt om 09.30, 14.00, 17.30 en 20.00 uur vanuit Playa. Terug gaat de bus weer vanuit Rincon richting het stadion van Playa om 10.30, 15.00, 18.30 en 21.00 uur. Een ticket kost vijf dollar per persoon voor een enkele reis.

Waar kan je parkeren tijdens het evenement?

Vorig jaar was het heel druk in Rincon. Parkeren werd lastig in het centrum van de stad. Uiteindelijk moesten mensen parkeren bij de oude politiewacht en naar het centrum lopen. Dit is een afstand van ongeveer één kilometer lopen richting het centrum van Rincon.