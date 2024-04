Evenementen Aquafest Bonaire trekt weer veel belangstelling Redactie 27-04-2024 - 1 minuten leestijd

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Het jaarlijkse Aquafest Bonaire, ook wel bekend als de Boat Party, heeft dit weekend plaatsgevonden in Kralendijk en trok veel bezoekers naar de kustlijn tussen de pier bij Karels en de Noord Pier. Het evenement viel dit jaar samen met Koningsdag en was het hoogtepunt van een lang weekend dat startte met de Dia di Antriol en Feria Rotaria in het Wilhelmina Park en zal eindigen met Dia di Rincon op dinsdag.

Bezoekers van het festival genoten van diverse activiteiten op en rond het water en de stemming was opperbest. Overal klonk muziek, wat zorgde voor een levendige en feestelijke sfeer. De combinatie van het festival met de viering van Koningsdag gaf een extra feestelijk tintje aan het weekend.

De organisatoren van Aquafest zijn tevreden over het verloop van het evenement en de grote opkomst. Het festival heeft wederom de lokale gemeenschap en de vele bezoekers van het eiland bij elkaar gebracht.