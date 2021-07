Ondernemer Edson Frans droomt van een eigen theefabriek op Bonaire

Edson Frans is 36 jaar en werkt als onderhoudsmonteur bij Telbo, maar in zijn vrije tijd is hij te vinden bij zijn planten en kruiden. In acht jaar tijd heeft hij een eigen merk neergezet en produceert hij organic thee en kruiden.

“Het begon met mijn eerste hydroponics systeem (red: een kweeksysteem om zonder aarde planten te kweken). Mijn planten begonnen hierdoor zo hard te groeien, dat ik verse munt kon gaan verkopen. Ik merkte dat er veel werd weggegooid, omdat het maar beperkt houdbaar is. Toen ben ik het gaan drogen in het fornuis in de keuken. Dat was de start van pionieren met kruidenthee.” aldus Frans.

Zelf drinkt hij graag kruidenthee, maar al gauw begonnen de eerste klanten te komen. Heel voorzichtig begon hij met marketing via Facebook. Zijn moeder nam de thee mee naar de markt op zaterdag en naar de maandelijkse markt bij Mangasina di Rei.

“Mijn eerste investering was een verpakkingsmachine. Het vullen van de zakjes neemt veel tijd in beslag. Nu kan ik 500 zakjes per uur maken en met mijn eigen printer maak ik labels. Hierna kwamen er nog meer klanten dus ben ik op zoek gegaan naar meer smaken. Het zijn zes smaken geworden, die iedereen kan drinken; mint, basilicum, oregano, lemon grass, hibiscus en moringa thee.” vertelt de enthousiaste Frans.

Klanten begonnen nu ook kruiden langs te brengen. Frans woont bij zijn moeder en heeft maar een kleine porch voor potten, welke deels binnen en deels buiten staan. Hij is dan ook op zoek naar een stuk eigen grond. Ook streeft hij naar een plasticvrij product, wat nu nog niet helemaal lukt vanwege de prijs.

“Tot voor kort was het maken van thee een hobby en een manier om mijn moeder te helpen met haar vaste lasten, maar inmiddels heb ik een bedrijfje opgericht. Toen Bonaire Logistics kwam om thee af te nemen voor 400 giftboxen voor het zorgpersoneel moest ik even schakelen. Ik ben met Adriana de Jong (Bonaire Logistics) in gesprek gegaan en samen kwamen we op het idee van een box met zes smaken erin te maken. Dat waren meteen 3000 theezakjes! Het kostte mij een maand om dit te maken, maar het was een succes waar ik nu veel nieuwe vaste klanten door heb gekregen.”

Dit was het punt voor Frans om professioneel te worden. My Tea werd geboren. Het logo, de tekst en uitleg op de verpakking komen van eigen hand. Biologische zakjes werden gekocht en nieuwe producten werden verzonnen en getest.

“Sinds kort maak ik naast thee ook kruiden, dit is eigenlijk het product dat overblijft na het ‘grinden’ (fijnmalen) van de thee. Ik ben nu een ‘seasoning’ (kruidenvariant) aan het maken met zeezout van Bonaire”

My Tea is een groothandel en theefabriek en levert aan de winkel Tera Basket, aan Brandaris Café en sinds kort aan Between 2 Buns. Ook blijven ze op de zaterdagmarkt staan. Het is nu nog veel handenarbeid maar hij hoopt binnen twee à drie jaar een grotere verpakkingsmachine te kunnen kopen en de thee te kunnen gaan exporteren.