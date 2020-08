5 Gedeeld

Kralendijk – Belastingdienst Caribisch Nederland gaat in samenwerking met Domeinen Roerende Zaken (DRZ) in digitale vorm veilen. Domeinen Roerende Zaken is een directie van het Ministerie van Financiën in Nederland.

Voorheen werd er een oproep gedaan via de media om op locatie een bod uit te brengen. Ditmaal is er gekozen voor een digitale veiling. Hierna zal er gekeken worden of de digitale versie succesvol is en in de plaats kan komen voor de oproep op locatie.



In Nederland is Domeinen Roerende Zaken de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. Daarnaast is Domeinen Roerende Zaken bij wet aangewezen om overtollige goederen van de Rijksoverheid te verkopen. De goederen worden via digitale weg geveild en verkocht in heel Europa maar ook in Caribisch Nederland.

Afhankelijk van het soort goederen verkoopt Domeinen Roerende Zaken de goederen zelf of vraagt een extern veilinghuis dit te doen. Hiervoor zorgt de externe veilingpartner BVA Auctions.

Ook goederen die afkomstig zijn van Rijksdiensten van Caribisch Nederland aanwezig op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden op deze manier verkocht.

In opdracht van de Belastingdienst Caribisch Nederland verkoopt DRZ het volgende:

Toyota Hilux Double Cab pick-up, 2010

Afgelezen km-stand: 65.388

Brandstof: benzine

Het voertuig is aanwezig op Bonaire.



Hoe kunt u bieden?

Bieden op dit voertuig kan via https://www.bva-auctions.com/nl/home.

Na registratie op de site kunt u beginnen met bieden. Na de sluiting van de veiling wordt bekendgemaakt wie de hoogste bieder is, en krijgt de betreffende persoon verdere betalingsinformatie.



Gegevens veiling:

Bezichtiging:

Woensdag 2 september 2020 en donderdag 3 september 2020, van 09.00 – 10.00 uur

Centre Body Car Polo, Kaya Monseigneur Nieuwindt 83, Kralendijk Bonaire

Veiling:

Tussen vrijdag 28 augustus 2020 en woensdag 9 september 2020 om 14.00 uur

Afvoer:

Afvoer op afspraak in tijdvak maandag 14 september 2020 t/m vrijdag 18 september 2020, tussen 09.00 en 15.00 uur

