Claudia Toet nieuwe directeur Belastingdienst Caribisch Nederland

DEN HAAG – Claudia Toet wordt de nieuwe directeur bij de Belastingdienst in Caribisch Nederland. Haar eerste formele werkdag op Bonaire is pas op 1 september. Dan gaat de huidige directeur, Anneke van den Breemer weg.

Toet gaat op 15 juni aan de slag bij de Belastingdienst in Europees Nederland en zal na een inwerkperiode daar haar rol formeel oppakken in september.

Toet zegt er naar uit te kijken om als directeur aan de slag te gaan met de belangrijke opgaven om voor de inwoners van Caribisch Nederland te werken aan goede betrouwbare, veilige en bij de tijd passende dienstverlening.

“De eerste indruk die ik heb gekregen is positief en professioneel en ik kijk er naar uit om mijn kennis en netwerk in te kunnen blijven zetten op zowel de eilanden als in Europees Nederland, samen met de medewerkers en de ketenpartners.”

Claudia Toet is sinds 2021 plaatsvervangend regeringscommissaris op Sint Eustatius. In deze rol stuurt zij op de uitvoering van de criteria onder de wet Herstel voorzieningen. Van 2020 tot 2021 was Toet coach en verandermanager bij het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.