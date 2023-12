Belastingplan Caribisch Nederland 2024 na enkele wijzigingen aangenomen

DEN HAAG – Met de stemming van 19 december 2023 in de Eerste Kamer is het Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen, maar niet zonder slag of stoot. Vanaf 1 januari 2024 wijzigen er regels voor verschillende belastingen in Caribisch Nederland. Eerder had de Tweede Kamer al voorgestemd na een intensief voortraject.

Er was sprake van een ongekend sterke eilandelijke lobby. Onafhankelijk lid van het Bonaireaanse kiescollege (lijst 4) mr. drs. Jaap R. Kos, tevens fiscaal specialist & econoom, is tevreden over de resultaten: “Door vanuit Bonaire één geluid te laten horen, heeft Den Haag beter naar ons geluisterd. In mei 2023 was de staatssecretaris nog voornemens om de belasting op winstuitkeringen van ondernemers met een B.V. of N.V. te verdubbelen van 5% naar 10%. Dit is door de politieke druk vanuit Bonaire niet in het uiteindelijke wetsontwerp terechtgekomen. Ook de verhoging van vastgoedbelasting voor hotels is voorlopig van de baan.”

Ook tijdens de parlementaire behandeling in beide Kamers zijn succesjes geboekt dankzij de actieve inzet van bevlogen Kamerleden. Door een motie van de ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer stijgt de belastingvrije som per 1 januari 2024 naar USD 20.424 per jaar. In 2023 was dit nog USD 17.352. Dit komt vooral ten gunste van de koopkracht van de middeninkomens.

Gebruikelijk loon

De meeste ondernemers met een B.V. of N.V. krijgen in 2024 wel te maken met meer loonbelasting over hun eigen salaris. Het belaste ‘gebruikelijk loon’ moet in veel gevallen met ruim 28% omhoog. Voor sommige kleine ondernemers met een B.V. of N.V. is deze verhoging zo drastisch dat het gunstige effect van de verhoging van de belastingvrije som teniet wordt gedaan of zelfs per saldo een achteruitgang in hun netto-inkomen leidt, omdat er minder ruimte voor laagbelaste winstuitkeringen overblijft.

Kos vervolgt: “Met name voor kleine ondernemers met een B.V. of N.V. maak ik me zorgen over koopkrachtdaling vanwege de gebruikelijkloonmaatregel. Ik heb er hard voor gevochten om dit signaal over te brengen. Gelukkig is dit opgepakt door GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie. De Eerste Kamer heeft gisteren een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om een onderzoek naar de koopkrachteffecten uit te voeren. Vooralsnog gaat deze belastingverhoging wel gewoon door, dus we moeten in het nieuwe jaar bezien of dit daadwerkelijk iets oplevert.”

Vastgoedbelasting

Met het Belastingplan BES eilanden 2024 wordt verder een soort aangifteplicht ingevoerd voor de vastgoedbelasting. Ondernemers met een holdingstructuur krijgen te maken met strakkere voorwaarden en soms ook met een ongewilde, belaste overgang naar het Europees-Nederlandse belastingstelsel. Kos licht toe: “De nieuwe regels voor holdings raken meer ‘huis, tuin & keuken’-ondernemers dan je zou denken. Het is weliswaar gelukt om enkele versoepelingen in de uitvoering toegezegd te krijgen, maar het blijft een pittige maatregel.”

Ook bevat de nieuwe wet diverse wijzigingen op het gebied van het formele belastingrecht dat de rechten en plichten van de belastingplichtigen en de Belastingdienst/Caribisch Nederland regelt.