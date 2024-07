Vacatures Bonaire Vacature Operations Manager Melanie Zandwijk 18 juli 2024

Bij Budget Rent a Car zijn wij per direct op zoek naar een proactieve en resultaatgerichte Operations Manager (M/V)voor onze vestiging op BONAIRE. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen van de vestiging en zorg je ervoor dat onze klanten altijd tevreden de deur uit gaan. Je bent een natuurlijke leider die in staat is om een team te motiveren en te inspireren, en je bent niet bang om beslissingen te nemen.

JE VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Dagelijkse leiding: Het aansturen van een team van ongeveer 8 medewerkers in de verhuuroperatie.

Commerciële verantwoordelijkheid: aantrekken van klanten, bedrijven en contact met Touroperators, zowel lokaal als ook internationaal.

Klanttevredenheid: Bouwen en onderhouden van sterke klantrelaties, zowel met particulieren als zakelijke klanten.

Kwaliteitscontrole: van zowel de vloot als de vestigingen

Klachtenafhandeling

Verkoop van de wagens.

Dagelijkse rapportage aan het Managementteam op Curaçao.

WIE ZOEKEN WIJ?

Opleiding: Je hebt minimaal een MBO-diploma, bij voorkeur in een commerciële of management richting.

Ervaring: enige jaren leidinggevende ervaring in de verhuur- en/of leasebranche is een pré

Vaardigheden: Je bent commercieel ingesteld, besluitvaardig en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

Goede kennis van Nederlands, Engels en Papiamentu in woord en geschrift.

Kwaliteit, klant en servicegericht.

Leeftijd tussen 25-35 jaar.

In het bezit van een geldig rijbewijs B.

Geen strafrechtelijk verleden (VOG kunnen aantonen).

Kandidaten van rechtswege toegelaten tot Bonaire genieten de voorkeur.

WAT BIEDEN WIJ?

Salaris: markt conforme salaris- en secundaire arbeidsvoorwaarden

INTERESSE?

Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur dan je cv en motivatie voor vrijdag 2 augustus 2024 naar; Budget Rent a Car Curaçao, t.a.v. de Directie, o.v.v. Sollicitatie Operations Manager Bonaire. E-mail: suzy@budgetcuracao.com.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.

0