Adoptiehond “HUDSON” in het zonnetje

Samen met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) willen wij af en toe graag een bericht delen over een kat of hond die wat extra aandacht verdient en op zoek is naar een nieuw thuis. En als je dit bericht vanuit Nederland leest en overweegt om een hond of kat te adopteren, dan is dat ook mogelijk!

Hudson is de grootste knuffelbeer in de opvang op dit moment. Deze lieve reu is ongeveer 1,5 jaar oud en is qua formaat een kleine middelmaat hond. Hudson heeft al veel harten gewonnen met zijn lieve kop, zachte vacht en knuffelerige karakter.

Hudson loopt bij FKK los op het veld en kan dus goed met andere honden. Ook loopt hij redelijk goed mee aan de riem en vind hij het heerlijk om mee te gaan naar het strand. Maar het liefst ligt hij de hele dag bij iemand op schoot.

We gunnen deze lieverd een fantastisch huis en hopen dat hij deze snel vind

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Wil je meer informatie of ben je nieuwsgierig naar andere schattige honden of katten? Neem dan snel een kijkje op de Facebook-pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers, waar je de meest recente updates kunt vinden. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers