Eerste studiebeurs uitgereikt aan Bonairiaanse studenten voor studiereis naar Bulgarije

KRALENDIJK – De eerste twee studenten die aan alle toelatingseisen voldeden hebben hun Bonaire Tourism Scholarship Award ontvangen. Hensmier Jeomar Arrindell en Elise Arrindell-Weerstand beginnen beiden aan een culinaire reis naar Bulgarije, met als doel hun culinaire vaardigheden te verbeteren.

Hensmier werkt als chef-kok bij Ocean Oasis en geeft les aan kinderen op de Nature Cooking School. Zijn echtgenote Elise is eigenaresse van Sweeti Bakery. In haar bakkerij heeft ze ook een leerplek voor studenten van verschillende niveaus en geeft ze workshops aan gedetineerden en studenten van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Ook is ze actief betrokken bij het vormgeven van het Culinary Capital project op Bonaire.

Beide studenten zijn vastbesloten om positieve verandering te creëren en streven ernaar om nieuwe kansen te creëren voor de lokale gemeenschap. Ook willen zij het culinaire aanbod van Bonaire verbeteren en bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de toeristische sector van het eiland. Deze ervaring in Bulgarije zal hun horizon verbreden, en hen in staat stellen om hun nieuwe kennis en vaardigheden mee terug te nemen naar Bonaire.

“Ik zie een toekomst voor me waarin culinair onderwijs en internationale samenwerking de toeristische sector van Bonaire versterken. Met dit initiatief willen we de kloof tussen Bonaire en internationale

onderwijsinstellingen overbruggen en groei en innovatie stimuleren. De school in Bulgarije biedt betaalbare en professionele programma’s op maat, speciaal ontworpen voor studenten uit Bonaire,” zegt Elise.

Over het studiebeursprogramma

Het Bonaire Tourism Scholarship Program helpt bij het financieren van individuele professionele ontwikkelingscursussen en voltijdse academische cursussen op alle gebieden van Hospitality en Tourism Management voor Associate (MBO), Bachelor en Master opleidingen. De beurs stelt studenten en niet-studenten in staat om hun doelstellingen te bereiken en hun dromen waar te maken. Bovendien stelt het beursprogramma deelnemers in staat om gebruik te maken van kansen om hun professionele ontwikkeling voort te zetten. De beurs is ook een effectief middel om de werving van gekwalificeerde lokale medewerkers te verbeteren en het behoud en de professionele groei in de toeristische sector van Bonaire aan te moedigen. Het Bonaire Tourism Scholarschip Program is een samenwerking tussen Tourism Corporation Bonaire en Guardian Group Fatum.