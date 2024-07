Instagram Vacature Sales & Marketing Manager Melanie Zandwijk 17 juli 2024

You can find the English text below.

Ben je klaar om je commerciële vleugels uit te slaan in een wereld waar luxe, innovatie en zonovergoten dagen samenkomen? Wij zijn een tropisch resort dat groeit naar 5-sterren niveau waar gasten uit Amerika en Europa een onvergetelijk verblijf hebben.

We zoeken een energieke en creatieve geest die als sales & marketing manager met ons mee gaat groeien. Een professional die aan het roer gaat staan van onze sales en marketing activiteiten in Bonaire.

Bij ons krijg je de ruimte om niet alleen te werken aan je professionele skills, maar ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Waar ons resort vernieuwt en groeit, doe jij dat namelijk ook. Dit is de next step voor een ambitieuze sales professional die droomt van een carrière in de Caribbean. Wij bieden een plek waar jouw passie voor mensen, strategie en sales succes samenkomen.

JOUW TAKENPAKKET ALS SALES & MARKETINGMANAGER

Verkoopstrategieën bedenken en implementeren – jij zet de koers samen met je collega’s uit.

Klantrelaties zijn jouw verantwoordelijkheid – van banqueting aanvragen tot touroperator contact.

Verkoopdoelstellingen zijn geen wens, maar een resultaat.

Je reist naar een paar keer per jaar naar beurzen waar je partners van ons ontmoet en bouwt aan onze naam en branding

Je creëert sprankelende content voor op sociale media en geeft input hiervoor aan ons centrale marketing team in Nederland

Je geeft leiding aan het sales en marketing team op Bonaire

Overall ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van de verkoop van onze hotelkamers, vergader,- en evenementenzalen. Zowel lokaal als internationaal en zowel voor B2B als B2C markten. Deze baan is vooral on location op Bonaire in ons mooie resort, waar de magie gebeurt!

VEREISTEN

WIE BEN JIJ?

Je hebt een afgeronde hbo in bedrijfskunde, marketing, commerciële economie, of hotelmanagement.

Afgelopen 2 tot 5 jaar heb je de succesvol ervaring in sales opgedaan en werk je binnen een vergelijkbare branche. Eén ding is zeker: het smaakt naar meer en daarom wil je een volgende stap zetten.

Marketing en zichtbaarheid op sociale media zijn onderdeel van je huidige werk en zijn voor jou onderdeel van sales

Jouw communicatieskills zijn out of this world en strategisch plannen is jouw tweede natuur.

Je bent een kei in klantrelatiebeheer en oplosanalytisch en data-gedreven.

Een geboren leider die een commercieel team kan managen en inspireren.

Last but not least: je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift en bij voorkeur spreek je ook goed Nederlands. Alle andere talen zoals Papiamentu en Spaans zijn voor ons een pré.

WAT BIEDEN WIJ?

Werken bij Plaza Beach & Dive Resort Bonaire betekent de ultieme mix ervaren van hard werken en in je vrije tijd genieten van alles wat dit zonovergoten eiland te bieden heeft. Het ondernemende karakter van de familie Van der Valk zie je terug in onze medewerkers. Op dit moment zijn we hard aan het uitbreiden en vernieuwen. Om je een idee te geven: we hebben 196 kamers en eind van het jaar zijn dit er 239 inclusief maar liefst 12 penthouses. Daar past ook een wellness, gym , nieuwe duikshop en winkel bij en deze zullen straks dan ook niet ontbreken in ons nieuwe hoofdgebouw.

DAARNAAST KAN JE REKENEN OP:

Een basis salaris van $ 3500,00 tot $ 4.500,00 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek en afgestemd op jouw kennis en ervaring. Goed om te melden dat we op Bonaire andere belastingtarieven hebben waardoor je netto meer overhoudt van je bruto maandsalaris, dat is toch lekker meegenomen.

Een bonusregeling waarmee je per kwartaal nog eens $ 4.000 extra kan verdienen, afhankelijk van behaalde resultaten. We vertellen er graag meer over in een gesprek.

20 vakantiedagen per jaar.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

Korting bij Toucan Diving, onze eigen duikschool.

Relocatievergoeding, de inhoud hiervan bepalen we samen. Dit kan bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting zijn of een tegemoetkoming in je verhuiskosten.

INTERESSE?

Stuur je cv en een brief waarin je jouw magie met ons deelt via onderstaande button. En wie weet, schudden we binnenkort handen in ons eigen stukje paradijs!

Droom je van een leven en werken in een commerciële functie op Bonaire, maar heb je nog wat vragen over deze sprong van bijna 8.000 km? Neem dan gerust contact op met Bianca Perfors, interim recuiter bij Van der Valk Plaza Resort Bonaire. Zij kan je alles vertellen over een emigratie naar Bonaire en waar je rekening mee moet houden. Stuur haar gerust een e-mail of Whatsapp om een telefonische afspraak te plannen: jobs@bonaire.valk.com – +31620420297.

WIE ZIJN WIJ?

Van der Valk Plaza Resort Bonaire is onderdeel van het grootste horeca familiebedrijf van Nederland. Samen met een aantal andere hotels in binnen- en buitenland vallen we onder de holding Van der Valk International (VDVI). Ons luxe all-inclusive resort ligt op de mooiste plek van Bonaire: direct aan zee met uitzicht op Klein Bonaire. Vanaf het resort kunnen onze gasten snorkelen en duiken waarbij ze één van de mooiste riffen van het eiland kunnen bewonderen.

Commercial Manager

Are you ready to start your sales adventure in a world where luxury, innovation, and sun-drenched days come together?

We are a tropical resort evolving to 5-star status where guests from America and Europe enjoy an unforgettable stay. We are looking for an energetic and creative mind to join us as a Sales & Marketing Manager, leading our sales and marketing activities in Bonaire. Here, you will not only work on your professional skills but also your personal development. As our resort renews and grows, so do you. This is the next step for an ambitious sales professional dreaming of a career in the Caribbean. We offer a place where your passion for people, strategy, and sales success converge.

YOUR RESPONSIBILITIES AS SALES & MARKETING MANAGER

Develop and implement sales strategies – you chart the course together with your colleagues.

Customer relationships are your responsibility – from banquet requests to tour operator contacts.

Sales targets are not a wish, but a result.

Travel a few times a year to trade fairs to meet our partners and build our name and branding.

Create sparkling content for social media and provide input to our central marketing team in the Netherlands.

Lead the sales and marketing team in Bonaire.

Overall, you are responsible for driving the sales of our hotel rooms, meeting and event spaces, both locally and internationally, and for B2B and B2C markets. This role is primarily on location at our beautiful resort in Bonaire, where the magic happens!

JOB REQUIREMENTS

WHO ARE YOU?

You have a hbo degree in Business Administration, Marketing, Commercial Economics, or Hotel Management.

In the past 2 to 5 years, you have gained successful experience in sales and work within a similar industry. One thing is certain: you want more and are ready for the next step.

Marketing and visibility on socialmedia-are part of your current job and integral to your sales approach.

Your communication skills are out of this world and strategic planning is your second nature.

You excel in customer relationship management and are analytical and data-driven.

You are a born leader who can manage and inspire a commercial team.

Last but not least: you have excellent understanding of the English language, both spoken and written, and preferably also speak good Dutch. Any other languages such as Papiamentu and Spanish are a plus for us.

WHAT DO WE OFFER?

Working at Plaza Beach & Dive Resort Bonaire means experiencing the ultimate mix of hard work and enjoying everything this sun-drenched island has to offer in your free time. The entrepreneurial spirit of the Van der Valk family is reflected in our employees. We are currently expanding and renewing. To give you an idea: we have 196 rooms and by the end of the year this will be 239 including 12 penthouses. This will also include a wellness center, gym, new dive shop, and store in our new main building.

IN ADDITION, YOU CAN COUNT ON:

A base salary of $3,500 to $4,500 gross per month based on a full-time workweek, adjusted to your knowledge and experience. It’s worth mentioning that on Bonaire we have different tax rates, so you’ll take home more net from your gross monthly salary.

A bonus scheme where you can earn an additional $4,000 per quarter depending on achieved results. We’d be happy to tell you more about it in a conversation.

20 vacation days per year.

A one-year contract with the possibility of permanent employment.

Discount at Toucan Diving, our own dive school.

Relocation allowance, the content of which we will determine together. This can be temporary housing or assistance with moving costs, for example.

INTERESTED?

Send your CV and a letter sharing your magic with us via the button below. And who knows, we may soon be shaking hands in our own piece of paradise! Do you dream of living and working in a commercial role in Bonaire but still have some questions about this leap of nearly 8,000 km? Feel free to contact Bianca Perfors, interim recruiter at Van der Valk Plaza Resort Bonaire. She can tell you all about moving to Bonaire and what you need to consider. Feel free to email or WhatsApp her to schedule a phone appointment: jobs@bonaire.valk.com – +31620420297.

WHO ARE WE?

Van der Valk Plaza Resort Bonaire is part of the largest hospitality family business in the Netherlands. Along with several other hotels at home and abroad, we fall under the Van der Valk International (VDVI) holding. Our luxury all-inclusive resort is located in the most beautiful spot on Bonaire: right by the sea with a view of Klein Bonaire. From the resort, our guests can snorkel and dive to admire one of the island’s most beautiful reefs.

