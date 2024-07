Algemeen Edsel Winklaar aan de slag als interim-directeur bij vuilnisverwerker Selibon N.V. Redactie 26-07-2024 - 2 minuten leestijd

Winklaar heeft brede leidinggevende ervaring, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profit sector.

KRALENDIJK – Per 23 juli 2024 is de voormalig gedeputeerde en voormalig directeur van de TELBO, Edsel Winklaar, benoemd als nieuwe interim-directeur van Selibon N.V. Winklaar volgt hiermee de vertrekkende Rudsel Leito op, die de afgelopen 12 jaar fungeerde als directeur van Selibon.

Volgens Gerard Chin-A-Lin, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is na vele jaren van toewijding aan de organisatie het moment gekomen voor om het leiderschap over te dragen. “Zijn opvolger is een ervaren directeur op het gebied van overheidsbedrijven op Bonaire en heeft kennis van publieke administratie en onze Bonairiaanse gemeenschap,” aldus Chin-A-Lin in een persbericht.

Winklaar heeft meer dan 30 jaar ervaring in zowel profit- als non-profitorganisaties en was betrokken bij strategisch advies voor grote projecten, organisatieanalyse en verandermanagement. Eerder werkte hij als hoofd van de afdeling realisatie bij het Directoraat Ruimte en Ontwikkeling, als manager van de commerciële eenheid van WEB N.V. en als algemeen directeur van Telbo N.V. Winklaar. Daarnaast heeft Winklaar enkele jaren terug ook enige tijd gefungeerd als gedeputeerde en lid van de Eilandsraad.

Bruggen bouwen

” Wij zien in de heer Winklaar resultaatgerichte, maar vooral ook mensgerichte instelling en die waar nodig bruggen bouwt. Wij denken dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan oplossing van de vele uitdagingen waarmee Selibon N.V. te maken heeft. Hij is een strateeg met inzicht en uitvoeringskracht die succesvol leiding kan geven aan veranderingen. Dit alles met het doel Bonaire schoon en leefbaar te houden, en een positieve bijdrage te leveren aan behoud van milieu en natuur”, aldus een door het bedrijf op donderdagmiddag uitgegeven verklaring.

