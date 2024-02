Moeder Billy Valentijn blij met vele hulp om zoon terug naar Bonaire te krijgen

Meer dan 6000 euro werd er opgehaald via een crowdfunding actie voor de droom van Billy Valentijn om nog één keer terug te komen naar Bonaire. Het grote succes tot nu toe zorgde voor veel blijdschap bij de jongen zelf. Ook zijn moeder die woonachtig is op Bonaire kan haar geluk niet op: ,,Ik ben zo blij met de hulp tot nu toe. Zo graag zou ik met Billy door de stad willen lopen en met hem iets gaan drinken bij Karels bar.”

We rijden door de Kunuku. De prachtige natuur aan beide zijde van de weg, verraad dat we op een bijzondere plek uitkomen. Midden in de natuur staat een vervallen restaurant. Wel is duidelijk, hier is vroeger veel gebeurd. Aan de contouren is duidelijk te zien dat er vroeger veel gefeest is. Nu is dat niet meer mogelijk. De dakplaten hangen nog gevaarlijk vast aan een aantal schroeven. Op deze bijzondere plek ontmoeten wij de moeder van Billy Valentijn. De jongen met een handicap heeft een grote droom. Nog één keer terugkomen naar zijn geliefde Bonaire. Iets wat door de lezers van Bonaire.nu bijna in één klap aan hem geschonken is.

,,Nadat Billy 21 jaar geleden terug moest naar Nederland, heb ik ook daar een tijd gewoond. Ik was toen vlakbij Billy. Ik houd zoveel van mijn zoon. En ik mis hem”, aldus moeder Ursulinda Trenidad. Op bezoek bij Ursulinda Trenidad, de moeder van Billy

Grote operatie

Billy groeide op in Bonaire, maar moest dus noodgedwongen naar Nederland verhuizen. De jongen die kampt met een spasme heeft een droom: ‘het zwemmen in de blauwe wateren van Bonaire’. Om deze droom te verwezenlijken, moet er veel geld worden verzameld. Daarnaast moet er met KLM een en ander afgestemd worden om het project uit te laten voeren.

,,Ja, ik weet dat hij dit heel graag wil. Ik kan niet zwemmen. Maar mocht Billy hier komen, dan laat ik me verleiden om met hem mee te gaan zwemmen. Ik zou graag alle tijd dat hij hier is, met hem samen willen zijn”, aldus Trenidad.

Billy met zijn moeder in Nederland

In armen sluiten

Voor de gehele operatie is 30.000 euro nodig. Deze kosten zit hem niet alleen in de vliegtickets. Ook begeleiding in het vliegtuig en op het eiland, accommodatie en transport moet worden vergoed. Na de eerste gofundme actie is er nog 9000 euro nodig.

Ook piloten van KLM hebben contact gezocht. Organisatorisch kunnen zij niet helpen. Wel geeft personeel van KLM financiële hulp. Ondertussen is er ook rechtstreeks contact met de Station Manager van KLM op Bonaire. De organisatie die aan het proberen is om Valentijn naar Bonaire te halen hoopt op steun van de vliegmaatschappij. De route naar het huisje van de moeder van Billy gaat over onverharde wegen.

,,Een dag hoop ik dat hij hier in mijn huis komt logeren”, aldus moeder Valentijn. ,,Daarnaast zou ik graag met hem door de stad willen lopen. Een kopje koffie drinken bij Karels bar, dat lijkt mij leuk. Zij hebben een plateau die het mogelijk maakt om hem daar binnen te rijden. Het is niet alleen Billy’s droom om hier te komen. Ook ik hoop hem snel weer in mijn armen te sluiten”.