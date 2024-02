Meer dan 100 katten en honden geholpen door castratie- en sterilisatieproject

KRALENDIJK – Het project om katten en honden te castreren of steriliseren, is ondanks weerstand van het OLB met veel enthousiasme door bewoners van Bonaire omarmd. Door de vrijwillige hulp van dierenartspraktijk ’t Holland, die speciaal voor het initiatief was ingevlogen, konden meer dan 100 katten en honden op het eiland worden geholpen. Initiatiefneemster Liandra Tonen laat in een reactie bij FFK Bonaire weten: ,,Het is een groot succes. Ik hoop dat dit basis is van een proces, zodat dit soort acties in de toekomst vaker gaan gebeuren”.

,,We hebben in totaal 1.500 flyers verspreid, waarvan 1.000 in het Papiaments en 500 in het Nederlands gedrukt waren. Veel van deze flyers hebben wij ook bij de voedselbank afgeleverd. Vanaf dat moment merkten we, het gaat helemaal los”, aldus Liandra Tonen die veel werk heeft verricht om het project op Bonaire te laten slagen.

Bewoners bellen massaal

De telefoon van Liandra en Niels Tonen staat de gehele week al roodgloeiend. Vele eigenaren van honden of katten hebben van het initiatief gehoord of gelezen. Zij zien de kans om hun geliefde huisdier te helpen, als een mooie kans. ,,We helpen mensen hier op het eiland van A tot Z. Mensen konden ons een bericht sturen om hun hond of kat te laten helpen. Ik heb bewoners persoonlijk een bench gebracht, als ze niet de mogelijkheid hadden om hun huisdier hier te brengen. Met deze bench kunnen we het dier dan naar de locatie brengen. Bij FKK Bonaire castreren of steriliseren we het beestje. Uiteindelijk zorgen we ook voor de nazorg. Inmiddels is een groot deel van de eigenaren al gebeld, om te vragen of alles goed gaat met hun dier. Mochten er problemen zijn, die we nog niet hebben ondervonden, dan helpen wij hen verder”, aldus Niels Tonen.

Meer dan 100 honden en katten werden in een week door de vrijwilligers geholpen.

Drie behandeltafels

Bij FKK Bonaire is het afgelopen dagen nog drukker dan het al was. De operatiekamer wordt de gehele dag gebruikt. Drie dierenartsen en een drie dierenartsassistenten zijn de gehele dag bezig. Daarnaast is er buiten nog een groep van vijf man, die de verschillende dieren voorbereiden op de operatie. Zo wordt de hond of kat eerst verdooft en onder narcose gebracht. Een mannetje kan in ongeveer twintig minuten gecastreerd worden. Een vrouwtje heeft iets langer nodig. Als de behandeling is afgelopen, dan wordt de tafel schoongemaakt en staat de volgende patiënt alweer klaar.

Drie behandeltafels zijn tegelijk in gebruik. De vrijwilligers werken hard om zoveel mogelijk dieren te helpen.

,,We merken veel dankbaarheid van de mensen op het eiland. Omdat het zo laagdrempelig is gemaakt, weten ze ons te vinden. Ik kreeg het verhaal van iemand in een wijk, die was overgehaald door zijn buurman om drie hondjes te laten steriliseren. Deze honden zijn nu hier. Ook als we de huisdieren na de behandeling thuisbrengen of als ze worden opgehaald, is iedereen erg positief over het initiatief”, aldus Niels Tonen.

Deze hond werd met twee zusjes opgehaald. Na een snelle behandeling kan zij weer verder spelen.

Vakantie opgenomen

Ook medeorganisator Anja Reuver is erg te spreken over het project. De dierenartsassistente is normaal werkzaam voor de dierenpraktijk Flamingo Island Veterinary Center. Voor het project nam zij speciaal een week vakantie op: ,,Het is prachtig om te helpen. Het team wat vanuit Nederland is gekomen, kent elkaar al heel goed. Het is mooi om onderdeel te zijn van dit succesvolle project”.

Liandra Tonen (Links), Niels Tonen (Midden) en Anja Reuver zijn de organisatoren van het project op Bonaire.

OLB zat dwars

Toch is het sterilisatie- en castratieproject niet een vanzelfsprekendheid. De organisatie liet weten dat het heel lang heeft geduurd voordat er een akkoord kwam vanuit de overheid. Het OLB hield het project lang tegen. Hun argument: ‘Er zou geen hondenprobleem op het eiland zijn’. Raadslid Daisy Coffie moest er aan te pas komen. Zij liet volgens de organisatie weten dat de politiek het project juist wel steunde. Uiteindelijk ging het OLB overstag en kon het project doorgaan.

Ondanks de moeizame start van het project, willen de organisatoren graag richting de toekomst kijken. ,,Kijk hoe succesvol het is. Gisteren hadden we maar liefst 26 dieren op de behandeltafel gehad. In totaal zijn het er maar liefst meer dan 100 geworden”, aldus Niels Tonen. ,,Mijn vrouw Liandra heeft deze kar getrokken. Zij verdient alle credits voor dit project. De bewoners van Bonaire hebben hun waardering naar ons uitgesproken. We hopen nu ook dat de politiek dit gaat doen en dat er in de toekomst nog veel meer honden en katten geholpen kunnen worden”.

Het behandelteam van dierenartsenpraktijk ’t Holland gaat komende week weer naar Nederland. Alle honden en katten die zijn behandeld kunnen indien nodig op kosten van de organisatie op nazorg rekenen. Bij eventuele problemen, kunnen de eigenaren contact opnemen met de een speciaal daarvoor in het leven geroepen telefoonnummer. Donaties kunnen nog steeds worden gegeven. Door middel van donaties krijgen de vrijwilligers een extra steuntje in de rug.