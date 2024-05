Sport & Vrije tijd Voetballers Bonaire loten El Salvador, Montserrat en St. Vincent & Grenadines Hans Hofstra 08-05-2024 - 1 minuten leestijd

Voetballers Bonaire spelen gelijk in oefenwedstrijd tegen El Salvador. Foto: Federashon Futbol Boneriano

De voetballers van Bonaire zijn voor de komende Concacaf Nations league gekoppeld aan El Salvador, Montserrat en St. Vincent & Grenadines. In poule B spelen zij van 2 september tot en met 19 november in totaal zes wedstrijden.

Afgelopen seizoen werd Bonaire tweede in league C. Hierdoor promoveerden de heren zich dit seizoen voor league B. In het nieuwe model van de Concacaf Nations League zullen er niet zoals voorgaande jaren uit- en thuiswedstrijden worden gespeeld. Er wordt drie keer op een centrale plek gespeeld. Dit zorgt ervoor dat ook eilanden die veel moeten reizen of moeilijk te bereiken zijn, mogelijkheden hebben om zich meer te focussen op voetbal. Omdat Bonaire als laagste land is geplaatst in poule B, zullen zij dit jaar geen gastland zijn. Mocht een land niet de mogelijkheden hebben om de wedstrijden te organiseren, dan zou Bonaire nog de mogelijkheid kunnen hebben om gastland te worden.

Curacao is gekoppeld aan de landen Saint Lucia, Grenada en Saint Martin. Laatst genoemde is een bekende tegenstander. Saint Martin won het laatste duel in league C met ruime cijfers van Bonaire.

