Sport & Vrije tijd Youp Schmit, Nigel Hart, Amado Vrieswijk en Kiri Thode naar Fuerteventura voor World Cup Hans Hofstra 22-07-2024

Youp Schmit zal dit seizoen een serieuze kandidaat zijn voor de titel op het onderdeel freestyle.

KRALENDIJK – Youp Schmit, Nigel Hart, Amado Vrieswijk en Kiri Thode zullen aankomende week aanwezig tijdens de PWA in Fuerteventura. Het evenement zal van 25 juli tot en met 3 augustus worden georganiseerd. Een aantal van hen zal op de eerste World Cup van het seizoen op het onderdeel freestyle een basis willen leggen voor een eventuele wereldtitel later dit jaar.

Afgelopen seizoen werd Youp Schmit negende op de wereldranglijst. In Fuerteventura werd hij toen zevende. De best presterende Bonairiaan op het onderdeel freestyle was afgelopen jaar Amado Vrieswijk. Hij werd zesde in het wereldkampioenschap. Nigel Hart is een opkomend talent. Hij is 24 jaar, en deed vorig jaar maar één evenement mee. Hier werd hij 25ste. In Fuerteventura was hij toen niet van de partij.

Wat is freestyle windsurfen?

Freestyle windsurfen draait om het uitvoeren van tricks en manoeuvres op het water. Dit kunnen zowel klassieke moves als innovatieve, nieuw ontwikkelde tricks zijn. Freestyle-wedstrijden worden meestal gehouden in ondiepe, vlakke wateren waar windsurfers hun vaardigheden kunnen laten zien zonder de belemmering van grote golven.

Kiri Thode deed dat jaar niet mee. De Bonairiaan liet in een eerder interview al weten dat zijn ogen zijn gericht op het wereldkampioenschap freestyle. Ook Schmit en Vrieswijk lijken serieuze kandidaten te zijn om een gooi te doen naar deze titel.

