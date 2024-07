Sport & Vrije tijd Baseball jeugd van Bonaire wint Amerikaans toernooi in llinois Hans Hofstra 15-07-2024 - 3 minuten leestijd

Bonaire won het internationale baseball toernooi in illinois

MARION – Bonaire’s jongste jeugd heeft afgelopen weekend een prachtige ervaring mogen opdoen door aan het Pinto 8U International Baseball Classic mee te mogen doen. In het Amerikaanse Marion liet de jeugd -8 jaar in verschillende wedstrijden zien hoeveel baseball talent er op Bonaire rond loopt. Niet alleen had de groep veel plezier, aan het einde van het weekend werd ook de titel gepakt.

Het Pinto 8U International Baseball Classic is een internationaal honkbaltoernooi voor spelers van acht jaar en jonger. Het is onderdeel van het Pony Baseball and Softball programma, dat jeugdcompetities organiseert over de hele wereld. Dit toernooi biedt jonge spelers de kans om hun vaardigheden te laten zien, ervaring op te doen in een competitieve omgeving, en te spelen tegen teams uit verschillende landen.

Prachtige resultaten

Meedoen aan het Internationale Baseball Classic toernooi is belangrijker dan winnen. Toch liet de Bonairiaanse baseball jeugd zien dat er veel talent is. In de eerste drie wedstrijden werden de Amerikaanse opponenten vrij gemakkelijk verslagen. Tegen Roylaton Il (13-0), Matoon Il (10-1) en Carbondale Il (8-2) werd vrij gemakkelijk gewonnen.

Ook in de kwartfinale werd er geen spaan heel gelaten van de volgende Amerikaanse opponent. Met 10-3 werd Marion Il aan de kant gezet. In de halve finale stond er een Chinese tegenstander op het programma. Wederom werd er uitgehaald. Met 15-3 plaatste de jonge groep zich voor de finale. Tegen het Amerikaanse Centralia Il werd met 8-0 gewonnen. Niet alleen werd er veel plezier gemaakt. Ook ging de Bonairiaanse jeugd met de titel naar huis. Foto: Bonaire Wolf-Pack Baseball Foundation

Individuele prijzen

Ook individueel pakte de jongste jeugd van Bonaire een aantal prijzen. Esheriev Trinidad was één van de snelste lopers. Hij liep een tijd van 12,10 seconden en was daarmee van de 32 deelnemers de snelste. Caleb Noor eindigde op de 2e plaats in de wedstrijd homerun hitting contest.

Caleb Noor wint een tweede prijs in de homerun hitting contest. Foto: Bonaire Wolf-Pack Baseball Foundation

