Sport & Vrije tijd Windsurfer Youp Schmit gestart met eigen zeilmakerij Hans Hofstra 23-07-2024 - 5 minuten leestijd

Youp Schmit start zijn eigen zeilmakerij.

KRALENDIJK – Youp Schmit, een naam die synoniem is geworden met windsurfen op Bonaire, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt door zijn eigen zeilmakerij te starten op Bonaire. Met zijn passie en ervaring voor de sport, heeft Schmit een unieke kans om mensen te helpen op het eiland.

Youp Schmit is niet zomaar een windsurfer. De op Bonaire geboren sporter is nog steeds professioneel actief in zijn sport. Elk jaar reist hij de wereld rond om bij de Professional Windsurfers Association zijn beste kunsten in de freestyle te laten zien. Sinds korte tijd heeft hij een nieuwe passie gevonden. Naast zijn actieve sportcarrière, is hij de eerste persoon in de Cariben die zijn eigen zeilen ontwerpt.

,,Ik ben de eerste in de Cariben die zoiets doet. En die ook zijn eigen zeil ontwerpt,” vertelt Schmit trots nadat de redactie van Bonaire.nu een rondleiding had gekregen in de nieuwe zeilmakerij genaamd HeyYou. Zijn reis begon veertien jaar geleden toen hij professioneel begon te surfen voor verschillende merken. Na jaren van ervaring en het opbouwen van relaties met deze merken, begon hij zelf zeilen en planken te ontwerpen om de beste prestaties op het water te leveren.

,,Ik ben begonnen met het ontwerpen van mijn eigen zeilen om de beste vorm voor mezelf te creëren en beter te kunnen presteren op het water,” vertelt Schmit. Al snel bleek dat zijn passie voor het ontwerpen een succes bleek. Meer mensen wisten de enthousiaste Bonairiaanse windsurfer te vinden. Naast zeilmaker is Youp Schmit een professionele windsurfer.

HeyYou Windsurfing

Hoewel Schmit nog steeds vaart voor het merk Gaastra, heeft de creatieve surfer ondertussen besloten ook zijn eigen zeilen te ontwerpen. ,,Ik begin nu gewoon klein. Dat betekent dat ik me alleen richt op de Cariben zoals Curaçao, Aruba en Bonaire. Mijn doel is om mensen te helpen met het bieden van custom made sails,” legt hij uit. Het bedrijf HeyYou richt zich op het creëren van duurzame en gebruiksvriendelijke zeilen, speciaal ontworpen voor beginners.

,,Dit is een beginnerszeiltje,” zegt Schmit terwijl hij een van zijn ontwerpen laat zien. Het proces van het creëren van het perfecte zeil is intensief. Schmit legt uit dat hij continu prototypes maakt, test en aanpast om tot het beste resultaat te komen. Hij werkt daarbij nauw samen met andere surfprofessionals in de industrie, zoals Tonky Frans van de Frans Paradise, om feedback te krijgen en zijn ontwerpen te verbeteren. ,,Ik pas mijn beginnerszeilen volledig aan op de wensen van de surfscholen,” laat Schmit weten. Youp Schmit aan het werk in zijn eigen zeilmakerij.

Reparaties

Naast het ontwerpen van nieuwe zeilen, biedt Schmit ook reparatiediensten aan. Van scheuren in zeilen tot zelfs het herstellen van glasvezel op jetski’s en boten. De uiterst enthousiast en passievolle surfer biedt een breed scala aan diensten aan. ,,Ik ben een allround ‘watersportreparatiebedrijf’. Niet alleen zeilen, maar ik doe van alles wat met boten te maken heeft,” legt hij uit.

Hoewel Schmit net zijn bedrijf is gestart, heeft hij grote plannen voor de toekomst. Hij wil zijn bedrijf uitbreiden en hoopt op termijn een grotere werkplaats te openen in een industrieterrein. ,,Mijn doel is om uiteindelijk een goed uitgeruste loods te hebben en meerdere mensen in dienst te nemen,” zegt hij.

Youp Schmit ontwerpt zijn eigen zeilen.

Doel is ook een wereldtitel

Ondanks zijn nieuwe zakelijke onderneming, blijft Schmit actief in de windsurfcompetities. Hij heeft twee jeugdwereldtitels op zijn naam staan en is vastberaden om nog een wereldtitel bij de senioren te behalen. Vanaf 25 juli is hij in Fuertaventura om de basis te leggen voor deze prijs. ,,Ik wil zeker nog drie tot vijf jaar doorgaan om een wereldtitel te pakken. Dit jaar richt ik me daarom 100% op de worldtour,” vertelt hij gedreven. Ondanks deze sportieve ambitie, lijkt Bonaire waarschijnlijk wel na de actieve surfcarrière van de de ambitieuze topsurfer binnenkort ook iemand te hebben die een bloeiende onderneming in de watersport gaat runnen.

