Slordig Bonaire wordt thuis van de mat gespeeld door Saint-Martin

RINCON – Het Bonairiaans voetbalteam heeft de laatste wedstrijd van de Concacaf League verloren. In een goed gevuld Antonio Trenidat stadion in Rincon werden de heren met maar liefst 0-4 naar huis gestuurd. Het verlies heeft geen gevolgen. Bonaire heeft zich voor komend jaar gekwalificeerd voor league B.

Een dikke 750 voetbalfans kwamen op dinsdagavond richting het stadion van Rincon om te genieten van de laatste wedstrijd in de poule. Koploper Saint-Martin had alle wedstrijden gewonnen. Bonaire kon bij winst op gelijke hoogte komen. Waar de fans voorafgaande wedstrijd genoten van een hapje en een drankje, stonden beide teams te popelen om te beginnen. Bonaire wist dat het een zware wedstrijd zou gaan worden. Het voetbalteam van Saint-Martin had alle wedstrijden gewonnen en nog maar één tegen doelpunt gekregen. De strijd waar Bonaire op hoopte, duurde niet lang. Na dertien minuten zat de wedstrijd al helemaal op slot.

Vroege achterstand

Okay, een onoplettendheid in de vierde minuut van de wedstrijd van Bonaire, had ongedaan gemaakt kunnen worden. Saint-Martin speler Randy Gentes gleed knap voor keeper Denyor Cicilia de bal binnen. De sluitpost van Bonaire keepte een prima wedstrijd en liet met een aantal prachtige reddingen later in de wedstrijd zien dat hij een aanwinst is voor het team. Een vroege 0-1 achterstand.

Toch was het niet het enige doelpunt vroeg in de wedstrijd. Het sterk spelende Saint-Martin scoorde in de dertiende minuut de 0-2. Keelan Lebon schoot prachtig de bal hoog en aan de binnenkant van de paal binnen. Later bleek dat zijn goal, het mooiste doelpunt van de wedstrijd zou worden.

Eindpass ontbreekt

Bonaire had moeite om de rug te rechten. Saint-Martin leek op alle vlakken beter en het was vooral de eindpass die parten speelde bij de selectie van Rilove Janga. De handen van zijn spelers gingen vaak de lucht in. Niet omdat de spelers konden juichen. Vaak ging het om het gevoel van ongeloof. Het lukte niet. Nog voor rust kwam Saint-Martin op 0-3. Randy Gentes was sterk, zette zijn tegenstander weg en scoorde zijn tweede van de wedstrijd.

Werk aan de winkel. Dat was te zien na de rust. Energie werd er gestoken om het baltempo bij Bonaire omhoog te gooien. Toch ging het mis bij de eerste de beste aanval van Bonaire. Knullig balverlies zorgde voor een snelle counter van Saint-Martin. Emmanuel Richardson scoorde de 0-4. Het geloof om nog te stunten voor Bonaire was over. Net zoals in de eerste helft speelde Bonaire met vlagen leuk voetbal. Maar op het moment dat de bal bij de spitsen kwam, wisten zij elkaar niet te vinden. Veel balverlies werd er op die manier geleden.

Lichtpuntje

Het stadion veerde op in de 78ste minuut van de wedstrijd. De voor Bonaire spelende Freadyen Michiel werd binnen de lijnen gebracht. De nog maar 17-jarige speler was afgelopen week nog de gevierde man door als jongste speler van Bonaire te scoren tegen Anguilla. Ook vandaag wilde hij zich laten zien. Zijn snelle en technische acties werden vaak beloond met gejuich vanaf de tribunes. De linksbuiten van Bonaire scoorde niet, maar zorgde er wel voor dat de fans van Bonaire uit kunnen kijken naar de volgende wedstrijd. Michiel zou zomaar eens een nieuw talent kunnen zijn die Bonaire het komende jaar gaat helpen in League B.

Bonaire verloor met 0-4, maar mag met trots terugkijken op de resultaten die het heeft geboekt. De selectie kan met een positief gevoel terugkijken. Komend jaar zullen zij nog een tandje erbij willen doen, om op zijn minste te proberen in League B te blijven.

Eindstand Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Punten 1 Saint-Martin* 4 4 0 0 20 1 12 2 Bonaire* 4 2 0 2 6 6 6 3 Anguilla 4 0 0 4 0 19 0 *Sint-Martin en Bonaire plaatsen zich voor League B

De Concacaf League zit er op. Bonaire is tweede geworden achter Saint-Martin. Het team plaatst zich voor komend jaar voor league B. Een zware league, maar wel één waar veel spelers van hebben gedroomd. De Concacaf Nations League 2024 gaat van start in september.