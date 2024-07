Sport & Vrije tijd Bonaire Bicycle Club organiseert funrace in Washington Slagbaai National Park Hans Hofstra 17-07-2024 - 1 minuten leestijd

Bonaire Bicycle Club organiseert een funrace.

KRALENDIJK – De Bonaire Bicycle Club gaat een funrace organiseren in het Washington Slagbaai National Park. De race zal worden georganiseerd op 28 juli aanstaande. Leden van de vereniging kunnen hier gratis aan meedoen.

Fietsen in het National Park is niet voor iedereen weggelegd. De wegen zijn ruig. Daarom is het alleen mogelijk om de race mee te doen op een mountainbike. Belangstellenden kunnen zich nog inschrijven. Voor de gevorderden is er een groot parcours. Voor de beginnende fietser, is er een kleiner rondje uitgezet. De funrace gaat van start om 08.00 uur.

