Ook Judo Club Rincon ontvangt donatie van Cadushy Distillery 25-07-2024

Cadushy directeur Eric Gietman overhandigt de cheque aan de Judo Club Ricon. Foto: Cadushy

KRALENDIJK – Ter ere van haar 15-jarig bestaan doneert The Cadushy Distillery $1500 aan 10 goede doelen. Het derde doel is Judo Club Rincon geworden. De club gaat de donatie zal gebruiken voor nieuwe judopakken en deelname aan een toernooi in Florida.

The Cadushy Distillery zegt hiermee de jeugd van Rincon te ondersteunen. “Deze donatie helpt niet alleen bij de sportieve ontwikkeling, maar ook bij internationale ervaring en culturele uitwisseling”, zegt Cadushy directeur Eric Gietman.

Judo Club Rincon zegt blij te zijn met de steun. “De nieuwe judopakken zorgen voor comfort en veiligheid en de reis naar Florida biedt onze leden een unieke kans om hun vaardigheden internationaal te tonen”.

