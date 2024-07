Sport & Vrije tijd Jeugd softbalteam groots gehuldigd in eigen Jossy Boekhoudt Ballpark Hans Hofstra 18-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Facebook Big Papa

KRALENDIJK – Op woensdag is op feestelijke wijze gevierd dat de softbal delegatie afgelopen weekend op indrukwekkende wijze het softbaltoernooi in Illinois heeft gewonnen. De groep werd met veel belangstelling opgewacht bij de airport. Later werden zij gehuldigd bij het Jossy Boekhoudt Ballpark.

Dat softbal leeft op het eiland bij verschillende doelgroepen, bleek wel weer afgelopen weekend. De groep U8 jaar won met overmacht het toernooi in de Verenigde Staten. Op woensdag keerden zij terug naar Bonaire.

Op de luchthavens was namens sportinstituut Indebon voorzitter Terrence de Jongh aanwezig om de jongens toe te spreken. Ook de Tourism Corporation Bonaire en Miss Bonaire 2023 Ruby Pouchet kwamen de jongens feliciteren. Later werden bij het Jossy Boekhoudt Ballpark vrienden, familie en fans uitgenodigd om de jonge groep te huldigen.

