Gezonde groei van vluchten en passagiers houdt aan op Flamingo Luchthaven Bonaire 2024-04-08

Van der Scheer heeft, kijkend naar de groei in vluchten en passagiers op de luchthaven, alle reden tot lachen. Foto: TCB

KRALENDIJK – Maarten van der Scheer, directeur van Bonaire International Airport (BIA), constateert een gezonde en aanhoudende groei van het aantal vluchten en passagiers op de luchthaven, vooral daar waar het gaat om Noord-Amerikaanse bestemmingen.

Volgens Van Der Scheer heeft het gunstige resultaat alles te maken met de productieve samenwerking met andere partners in de toeristische sector.

“Onze gezamenlijke inspanningen om meer luchtverkeer uit Noord-Amerika aan te trekken hebben zeer goede resultaten opgeleverd. Zelfs in een zeer competitieve omgeving zijn we erin geslaagd om deze aantallen te verhogen in lijn met het Strategisch Toerisme Plan”, aldus de luchthavendirecteur tijdens de eerste Quarterly Tourism Update afgelopen week.

Van der Scheer meldde daar onder meer dat het totale aantal passagiers op Flamingo Airport in het eerste kwartaal met 6,8% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal internationale passagiers met 7,8%, terwijl het aantal passagiers tussen de eilanden er 4,3% bijpluste.

Verbeteringen

Van der Scheer is ook trots op de recente installatie van een nieuwe overkapping die de luchthaven installeerde om aankomende passagiers te beschutten tegen de elementen. Maar er staan meer verbeteringen op het programma.

“Dit jaar zijn we van plan verschillende verbeteringsprojecten uit te voeren, waaronder de aanleg van een zonnepark, het realiseren van het nieuwe verlichtingssysteem op het vliegveld en het installeren van nieuwe beveiligingspaden.”