Onderwijs M21 dringt aan op urgente oplossing voor huisvesting basisschool Het Koraal Redactie 26-05-2024 - 1 minuten leestijd

De school zit er krapjes bij met klaslokalen in twee als school ingericht woonhuizen midden in een woonwijk. Foto: Het Koraal

KRALENDIJK- De politieke partij M21 dringt aan op een spoedige oplossing als het gaat om de huisvesting van basisschool Het Koraal.

Hoewel Het Koraal werd in het schooljaar 2022-2023 een bekostigde school werd, is er nog steeds geen geschikt onderkomen voor het komende schooljaar. Nog steeds is de school gevestigd in twee woonhuizen, waarvan de ruimtes tot klaslokalen zijn omgetoverd. Dat is uiteraard geen optimale situatie.

Volgens M21 zijn het meerjarenplan voor nieuwbouw, schaarste aan geschikte gebouwen op Bonaire, en een niet aangepast onderwijsbudget debet aan de uitdagingen van de school.

Geen plaats

De roze partij waarschuwt ook dat, als er geen oplossing komt, nieuwe leerlingen in het komende schooljaar niet op de school geplaatst worden. Het gaat om zo’n 40 nieuwe leerlingen die bij Het Koraal zijn aangemeld.