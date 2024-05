Politiek & Bestuur Gedeputeerde Cicilia vertrekt naar conferentie Small Island Developing States Redactie 26-05-2024 - 1 minuten leestijd

De gedeputeerde vlak voor vertrek van de Flamingo Luchthaven. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Gedeputeerde Anjelica Cicilia is op zaterdag vertrokken naar de conferentie van de Small Island Developing States (SIDS) die dit jaar op Antigua wordt gehouden.

Daar praten diverse eilanden, waarvan vele in de Cariben, over de uitdagingen die een veranderd klimaat en met name de stijgende zeespiegel met zich meebrengt voor laaggelegen gebieden.

De gedeputeerde zegt bij terugkeer te delen wat zoal op de conferentie besproken is.