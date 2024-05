Sport & Vrije tijd Bonaire jeugd tennistoernooi op 1 juni Hans Hofstra 30-05-2024 - 2 minuten leestijd

Op 1 juni aanstaande wordt een jeugdtennistoernooi op Bonaire georganiseerd.

KRALENDIJK – Op zaterdag 1 juni organiseert de Bonaire Tennis Association een jeugd tennistoernooi, waarbij jonge tennissers de kans krijgen om hun vaardigheden te laten zien. Dit evenement is open voor alle kinderen, ongeacht of ze een racket hebben of niet.

De afgelopen maanden heeft de tennisbond een serie succesvolle tennisclinics georganiseerd voor de jeugd op Bonaire. Deze clinics waren gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar en hadden als doel hen kennis te laten maken met tennis. Tijdens de clinics leerden de kinderen de basistechnieken, zoals de backhand, forehand en service. De opkomst op de zaterdagen was hoog en de deelnemers deden enthousiast mee. Een aantal kinderen heeft zelfs aangegeven door te willen gaan met tennislessen.

Jeugdtennistoernooi

Op zaterdag 1 juni worden er vanaf 09.00 uur in de ochtend tennis wedstrijden georganiseerd. Paul Ruijs, voorzitter van de Bonaire Tennis Association, moedigt alle jonge tennisliefhebbers aan om mee te doen: “Dit toernooi is een geweldige gelegenheid voor de jeugd om plezier te hebben en hun talent te laten zien. We kijken ernaar uit om zoveel mogelijk kinderen te verwelkomen.”

Dubbel competitie

Naast het jeugdtoernooi is er ook een tenniscompetitie voor volwassenen die in mei en juni plaatsvindt op de banen van Sabadeco. Elke zaterdag van 16:30 uur tot 19:00 uur zijn er wedstrijden te zien. De finale dag is op zaterdag 29 juni, met demonstratiewedstrijden en een prijsuitreiking.