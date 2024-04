Sport & Vrije tijd Tenniscompetitie voor volwassenen op Bonaire Hans Hofstra 23-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Bonaire Lawn Tennis Bond (BLTB) organiseert in de maanden mei en juni een tenniscompetitie voor dubbelspelers. Gedurende zes opeenvolgende weekenden zullen op zaterdagmiddag wedstrijden worden gehouden in poulevorm.

Deelnemers kunnen zich aanmelden als dubbel. Als je geen partner hebt, dan is dat geen probleem. De organisatie staat klaar om een partner voor je te vinden. In eerste instantie zullen herendubbel, damesdubbel en de mixdubbel worden gespeeld. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets, met een supertiebreak in de derde set. Bij een stand van 40-40 zal er een beslissend punt worden gespeeld. De poules en/of onderdelen worden gecombineerd op basis van het aantal inschrijvingen.

De wedstrijden vinden plaats op zaterdag tussen 17:00 en 19:00 uur. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er gespeeld op Sabadeco en bij Eddie’s Courts. De geplande data zijn momenteel vastgesteld op 11 mei, 25 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni.

