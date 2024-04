Sport & Vrije tijd Hockeyers Bonaire bereiden zich voor op wedstrijden in Curaçao Hans Hofstra 21-04-2024 - 1 minuten leestijd

De hockeyers op Bonaire gaan richting Curacao voor een toernooi.

KRALENDIJK – De hockeyers op Bonaire zijn zich aan het voorbereiden voor de eerste wedstrijd buiten eigen eiland. In het weekend van 7 tot en met 9 juni zullen zij de eerste wedstrijd spelen tegen Curaçao en Aruba.

De groep hockeyers op Bonaire wordt steeds fanatieker. Niet alleen wordt er twee keer per week getraind, ook is de actieve groep bezig om de eerste hockeywedstrijd buiten het eigen eiland te spelen. Vier teams uit Curaçao, een team uit Bonaire en een team uit Aruba zullen gaan strijden welk team het beste is in Caribisch Nederland.

