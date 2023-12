Hockeyers Bonaire hopen op multifunctioneel veld

Het is misschien allemaal niet zo goed en strak geregeld als in Nederland. Er is geen waterveld en officiële goals zijn er niet. Toch staat er twee keer per week een grote groep hockeyers op Bonaire op een kunstgrasveld. Niet alleen is er veel enthousiasme, de deelname aan de sport op het eiland is groeiende.

Het is niet het eerste waar je aan denkt als je een vakantie boekt naar het zonnige Bonaire. Ga je de hockeystick wel of niet meenemen? Toch is dat een zinnige vraag. Het eiland met een van de mooiste koraalriffen en stranden ter wereld, heeft namelijk meer dan dat alleen te bieden. Er kan gehockeyd worden. Meer en meer mensen op het eiland vinden de weg naar het hockeyveld. Twee keer per week komen zij elkaar tegen om een wedstrijd te spelen en om gezellig met elkaar wat te drinken.

Grote groep fanatiekelingen

Een van organisatoren van het hockey op Bonaire is Jolien Wissink. De gedreven hockeyster is druk bezig om de sport meer bekendheid te geven. Niet makkelijk. In de sportcultuur van het eiland wordt de sport niet gepromoot. Toch denk Wissink dat er kansen zijn: ,,We hebben een WhatsApp-groep met een kleine zeventig geïnteresseerden. Hiervan staan elke dinsdag en donderdag ongeveer 15-20 man op het veld. We spelen dan wedstrijden met elkaar. Het gaat er fanatiek aan toe.” De hockeyers op Bonaire hopen op een multifunctioneel veld

Sport is belangrijk op Bonaire

Met een leeftijd variërend van 18 tot 60 jaar worden er twee keer per week twee mixteams gemaakt. In de groep belangstellenden zijn het vooral volwassenen die graag willen hockeyen. ,,Maar ook Jeugd heeft bij ons nu de mogelijkheid om te trainen”, aldus Wissink die sinds kort meehelpt om jongeren ook een kans te geven om te sport te leren kennen. ,,We geven nu training aan kinderen en zien steeds meer opkomst. Ook de lokale bevolking van Bonaire begint de sport te omarmen. ‘Sport is belangrijk’, hoor ik de ouders dan vaak zeggen. Doordat we nu sticks, ballen, keeperspakken en bitjes hebben, kunnen we de sport laagdrempelig aanbieden. Hockey kan voor vele families hier als ‘duur’ worden gezien. Wij bieden ze dan trainingen voor een gereduceerd tarief aan, om ze kennis te laten maken met de sport.”

Wens naar nieuw veld

Met de groei van het aantal hockeyers, lijkt ook Bonaire om zich heen te kijken om een nieuw veld aan te leggen. Een multifunctioneel sportveld zou bijvoorbeeld de lokale rugbyers en hockeyers helpen om meer deelnemers te krijgen. Immers, het kunstgras met rubberkorrels heeft in het verleden een niet al te positieve naam gekregen. Uit onderzoek bleek dat de korrels kankerverwekkend zouden zijn. ,,Dit is mij bekend. Desalniettemin hebben we nu wel een veld waarop we kunnen trainen. Daar zijn we blij mee. Onze droom is dat er een multifunctioneel veld komt. Het zou een kans zijn om nog meer jeugd enthousiast te maken voor de sport. Ook zijn we op zoek naar meer materiaal zoals scheenbeschermers, sticks, shirts enz. In februari sturen wij een container met spullen vanuit Nederland hier naar toe. Het zou mooi zijn als we nog meer materialen in Nederland kunnen vinden, zodat we kinderen op het eiland enthousiast kunnen maken. En wat is er nou mooier dan overdag lekker te genieten op het strand en ’s avonds een potje hockey te kunnen spelen? Hockey zit hier in de lift.”