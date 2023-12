Surinam Airways vliegt weer op Brazilië en voegt Barbados toe aan netwerk

PARAMARIBO – Surinam Airways heeft, na een onderbreking van meer dan twee jaar, de stad Belém do Para in Brazilië weer hervat. Dat is echter niet het enige goede nieuws dat de luchtvaartmaatschappij, die enige tijd in zeer zwaar weer verkeerde, te melden heeft.

Zo vliegt Surinam Airways nu zes keer per week naar Miami. De nieuwe vluchten naar de populaire bestemming in de staat Florida worden gecombineerd met vluchten naar Aruba en Curaçao.

“Om 2023 af te sluiten met nog een mijlpaal, is de bestemming Paramaribo – Barbados vanaf 20 december onderdeel geworden van hun regionale schema. Deze nieuwe route zal twee keer per week op woensdag en zondag worden aangeboden en Paramaribo verbinden met Georgetown en Bridgetown”, aldus een verklaring van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM).

Wederopstanding

Surinam Airways werkt nog steeds hard aan de terugkomst, nadat de maatschappij enige tijd balanceerde op de rand van de afgrond. Zo had het bedrijf bijna twee jaar lang geen enkel eigen vliegtuig. Na de ingebruikname van eerste Boeing 737 toestel, gevolgd door een Airbus A340 na, de maatschappij onlangs een tweede Boeing 737 in gebruik. Hierdoor kan de carrier haar vluchten naar de regio weer opschalen.