Sport & Vrije tijd Bonaire in de medailles tijdens Aruba Hi-Winds Hans Hofstra 13-05-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Bonairiaanse windsurfers hebben goed gepresteerd tijdens de Aruba Hi-Winds van 8 tot en met 12 mei. Verschillende medailles werden op de laatste dag van het evenement gepakt. Zowel bij de jongens als bij de meisjes waren er meerdere podiumplekken.

Storm Nicolai pakte op de laatste dag de tweede plaats. Dit deed hij net voor het andere Bonairiaanse talent Tycho Smits. Beide surfers deden mee in de categorie -17. Terance Seraus en Arxon Gomperts kwamen naast het podium terecht, maar konden met een vijfde en zesde plaats terug kijken op een goed evenement.

Op de zesde plaats in het algemeen klassement fin slalom zien we knap de eerste Bonairiaanse. In de -17 categorie werd Bobbi-Lynn de Jong zesde en dus het eerste meisje. Niet alleen de fin slalom werd door Bobbi-Lynn gewonnen. Ook op de foil was zij de beste. Zus Kit werd bij de meisjes tweede. Andere zus Lone de Jong pakte brons. Kit en Lone de Jong doen beide mee in de categorie -15 jaar.

De jonge talenten zijn binnenkort op de wateren van Bonaire te bewonderen. Van 21-25 mei surfen zij de PWA World Cup voor jeugd.

