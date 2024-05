Kustwacht Marine onderschept ruim een ton cocaïne in Caribisch gebied Redactie 13-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Defensie Caribisch Gebied

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft binnen vier dagen tijd ruim een ton cocaïne onderschept in het Caribisch gebied tijdens twee afzonderlijke acties op 24 en 28 april.

De onderscheppingen vonden plaats met hulp van een Amerikaans patrouillevliegtuig dat de go-fasts met drugs opmerkte. De Nederlandse marine zette snelle onderscheppingsboten in, bemand met leden van het Fleet Marine Squadron en LEDET van de Amerikaanse kustwacht, om de go-fasts te benaderen en de verdachten te arresteren.

Tijdens de eerste actie werd de overgave van de verdachten afgedwongen door waarschuwingsschoten, terwijl de tweede actie zonder dergelijke maatregelen verliep. In totaal werden vier verdachten aangehouden en 1072 kg cocaïne in beslag genomen. De drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en zijn inmiddels vernietigd. De verdachten zullen in de Verenigde Staten worden vervolgd.

Sinds begin april 2024 is Zr.Ms Groningen weer actief in het Caribisch gebied. Het schip is onderdeel van internationale counterdrugsoperaties, waarbij het regelmatig samenwerkt met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.