Stijgende trend verkeersongelukken Bonaire zet door 13-05-2024

Archieffoto verkeersongeluk

KRALENDIJK – Het zal bijna niemand op het eiland ontgaan zijn, maar ook uit cijfers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) kan worden afgeleid dat het aantal verkeersongelukken op het eiland toe blijft nemen.

In 2023 was er sprake van maar liefst 779 verkeersongelukken. Twee daarvan kenden een dodelijke afloop. In 549 van de 779 viel geen gewonde te betreuren. Bij 122 ongelukken was er wel sprake van gewonden.

Er vonden ook relatief veel eenzijdige ongelukken plaats, namelijk 106. In ongeveer de helft van het aantal eenzijdige ongelukken -in totaal 54- liep het goed af voor de inzitten, omdat er geen sprake was van gewonden.

Bij 52 van de eenzijdige aanrijdingen was echter wel sprake van één of meer gewonden.

Gewonden

De cijfers tonen al 4 jaar lang een stijgende trend. Gelukkig blijkt uit een verdere analyse van de cijfers, waarbij geen gewonden vallen, al vier jaar lang het hardste stijgt.