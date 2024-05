Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Sahara-stof en hoge luchtvochtigheid Redactie 13-05-2024 - 1 minuten leestijd

Volgende week zal er opnieuw Sahara-stof op Bonaire neerdalen, terwijl de temperaturen hoog blijven. Met gemiddelden tussen 28 en 32 graden Celsius belooft het een warme week te worden. Vanwege de hoge luchtvochtigheid kunnen de nachten ook warm aanvoelen. Verwacht wordt dat de wind gedurende de week stevig zal zijn.

Net zoals afgelopen week is er bewolking. De kans op een bui is nihil. De wind was de afgelopen weken rustig, maar is sinds dit weekend in kracht toegenomen. De gehele week is de wind krachtig (17 tot 20 knopen) met uitschieters naar 27 knopen. Voorlopig zal deze wind ook op het eiland blijven waaien.