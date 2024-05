Sport & Vrije tijd Bonairiaanse softballers verliezen finale KOPA ABC 40+ Hans Hofstra 13-05-2024 - 3 minuten leestijd

De Braves Legends werden tweede tijdens de KOPA ABC 40+

KRALENDIJK – Een spannende finale werd het niet. De Arubaanse softballers wonnen in de finale van de KOPA ABC 40+ met ruime cijfers van Bonaire. Een teleurstelling voor het thuisteam. Alle wedstrijden voorafgaande aan de finale werden gewonnen. Volgens aanvoerder Richenello Abrahamsz wilde het team erg graag de titel op eigen eiland houden.

Aan de sfeer lag het niet op zondagavond in het Jossy Boekhoudt Ballpark. Fans keken de gehele dag uit naar de grote finale die zou plaats vinden tussen een team uit Bonaire (Brave Legends) en een uit Aruba (Survival). Tribunes waren afgeladen vol. Hapjes en drankjes werden de gehele dag in het stadion genuttigd.

,,Wij kijken erg uit naar deze finale”, aldus aanvoerder Richenello Abrahamsz die vlak voor de wedstrijd nog even zijn verhaal kwam doen. ,,In een eerdere wedstrijd hebben we van hen met 21-2 gewonnen. We hebben dus een goede kans om te winnen. Het Arubaanse team heeft sterke slagmannen. Hiervoor zullen we moeten opletten”. De Arubaanse softballers genaamd Survival wonnen de finale met 12-2. Foto: Federashon di Beisbòl i Sòftbòl Boneriano

Vinger uit de kom

Rond 18.00 uur werd de eerste bal gegooid. De wedstrijd tussen Bonaire en Aruba was begonnen. Beide teams gingen gelijk op. Toch moesten de heren van Bonaire een vervelend incident verwerken. De eerste pitcher kreeg bij het vangen van een bal hem verkeerd op zijn vinger. Helaas voor hem betekende dit einde wedstrijd. Een teleurstelling. Na afloop van de wedstrijd bleek dat de vinger uit de kom was geschoten. De pitcher kreeg als troostprijs na de wedstrijd nog wel de prijs voor beste pitcher van het toernooi.

Toch betekende het incident dat Bonaire zijn tweede pitcher moest opstellen. Iets waar het Arubaanse team meteen gebruik van maakte. De Arubanen liepen uit naar een ruime voorsprong. Met een voorsprong van 12-0 in de vijfde inning was het verschil groot. Bonaire kwam nog terug tot 12-2, maar kon niets anders doen dan accepteren dat de eerste prijs niet op eigen eiland bleef.

De Arubaanse Leftovers pakten een bronzen medaille.

De teleurstelling van het niet winnen van de finale was na afloop van de wedstrijd merkbaar bij Abrahamsz. Toch wilde de aanvoerder graag alweer verder kijken naar de toekomst: ,,In het begin speelden we echt goed. We hadden veel pech met onze pitcher. Hij is echt een aanwinst voor ons. Het is een slimme pitcher. Hij weet goed hoe hij een bal moet gooien. Aruba vond ik vandaag echt goed. Ook verdedigend speelden ze sterk. Het is helaas niet gelukt, maar we gaan gewoon verder. Volgend jaar is het toernooi in Aruba. Dan zullen we nog sterker zijn. Zij hebben de titel hier van ons genomen. Volgend jaar zullen wij deze van hen terugnemen”

