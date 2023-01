Zorgverzekering BES voegt tilliften toe in verzekeringspakket en verlengd herstelzorg voor covid-19 patiënten

KRALENDIJK – Zorg en Jeugd Caribisch Nederland heeft aangekondigd dat de Regeling aanspraken zorgverzekering BES (Raz BES) per 20 januari 2023 op twee punten is gewijzigd. Vanaf deze datum worden tilliften opgenomen in het verzekerde pakket en wordt de aanspraak op paramedische herstelzorg voor Covid-19 patiënten verlengd tot 1 augustus 2023.

Er zijn signalen ontvangen vanuit de thuiszorg en de kinderarts op de BES-eilanden dat er een behoefte is aan het verstrekken van tilliften. Het verstrekken van deze hulpmiddelen kan leiden tot voorkoming van opname in een instelling en tot een vermindering van fysieke klachten bij (mantel)verzorgers. Er bestaat aanspraak op de hulpmiddelen als de verzekerde voor langdurig gebruik of voor beperkte of onzekere duur daarop is aangewezen. Dit geldt in twee situaties: wanneer het noodzakelijk is voor de zorgverlening en veilige transfers of wanneer het noodzakelijk is voor het opheffen van belemmeringen in de woonruimte zodat de verzekerde zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

De aanspraak op paramedische herstelzorg voor Covid-19 patiënten omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie en is gericht op de herstelzorg van patiënten met ernstige Covid-19. Deze patiënten ondervinden ernstige klachten en beperkingen tijdens hun herstel, die zijn vastgesteld door een medisch specialist of huisarts. De aanspraak geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023. Hiermee wordt aangesloten bij de periode die geldt in Europees Nederland.