Vacatures Bonaire Vacature Allround Loods Medewerker Melanie Zandwijk 23 april 2024

Bedrijf

Allways Transport in Nederland is een MKB, gespecialiseerd in export van goederen naar de Caribische eilanden. Een expeditiebedrijf dat sinds 1985 veel ervaring en kennis heeft opgedaan. Dit maakt dat ons bedrijf nu onmisbaar is voor de aanvoer van goederen richting deze eilanden. In 2022 heeft Allways Transport een vestiging geopend op Bonaire.

Deze vacature betreft een functie bij Allways Transport Caribbean op Bonaire. Allways Transport Caribbean (ATC).

ATC zorgt o.a. voor het inklaren en lossen van containers.

Opslagmogelijkheden

Douane inklaringen

BTW vrij inkopen

Koel- en vriestransporten

Verhuizingen

Luchtvrachten

(FCL) Container zeevrachten van en naar NL

(LCL) Groupage zeevrachten van en naar NL

Dagelijks zijn wij bij Allways Transport Caribbean bezig met inkomende en uitgaande goederen. Veel van de goederen die verscheept worden naar Bonaire zijn commerciële goederen, maar ook veel kleinere zendingen en verhuizingen van particulieren. Hoofdzakelijk verzorgen wij zeevracht maar ook regelmatig luchtvracht.

Als logistiek loods medewerker houd je je o.a. bezig met de ontvangst en aflevering van goederen.

Lossen en laden van containers aan de hand van los/laadlijsten, controleren van de lading op kwantiteit en kwaliteit (signaleren van eventuele schades) en zoveel meer.

Je zorgt ervoor dat het hele proces zo soepel mogelijk verloopt.

Over de functie

Het is een afwisselende functie waarbij geen dag hetzelfde is.

Je lost en laadt containers. (import/export)

Je levert goederen af en haalt goederen op

Luchtvracht afhalen bij de airport

Je zorgt voor zorgvuldige omgang met voertuigen (bakwagen en heftruck) van Allways (schoonhouden, regulier onderhoud)

Overzicht houden in de loods, zendingen sorteren en gesorteerd wegzetten (in stellingen)

Loods controles uitvoeren

Aansturen van oproepkrachten

Servicegericht communiceren met vervoerders, agenten, verhuizers en particulieren

Goede samenwerking met de operationele afdelingen voor een optimale dienstverlening aan de klant

Loods schoonhouden, aanvegen etc.

Wat wij vragen

MBO werk- en denkniveau

Minimaal 2 jaar relevante werkervaring (stages worden ook meegerekend)

Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Fulltime dienstverband, 40 uur (maandag – vrijdag)

In bezit van eigen vervoer om naar het werk te komen

Ervaring met het rijden in een bakwagen + heftruck

Goede gezondheid i.v.m. fysieke taken

Wat wij bieden

Fijne werkomgeving binnen een leuk team.

Veel afwisseling in je werk.

Je komt te werken bij een gezond familiebedrijf.

Marktconform salaris passend bij de functie en ervaring.

Solliciteren:

Geïnteresseerd? Solliciteer dan vandaag nog per e-mail naar info@allwaystransport.nl

Wil je meer informatie? Bel dan met Tim +5997841251