Evenementen Vanmiddag Simadan ter ere van Doei en Chana Diaz Redactie 01-05-2024 - 1 minuten leestijd

Dochters Lucy (2e van links) en Judy (2e van rechts), samen met nicht Chila Dias (l) en kleindochter Elesiër Angel (r), vóór aanvang van de optocht: Archieffoto optocht 2022: Monalisa Domacassé

KRALENDIJK – De Simadan ter ere van Doei i Chana Diaz begint vanmiddag om 15.00 uur bij de rotonde bij Van den Tweel en eindigt vanavond bij het bestuurskantoor in Playa.

Het initiatief van visser Doei Diaz en zijn vrouw Chana is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een belangrijk cultureel evenementen op Bonaire. Het festival begon op hun kunuku, waar na de oogst de Simadan werd gedanst. Later werd het evenement uitgebreid naar Playa Pariba, met een optocht en lokale oogstmuziek. Hoewel Doei Diaz in 2019 overleed, wordt het festival nog steeds gevierd, waarbij Chana nog altijd aanwezig is.

Wil je de volledige geschiedenis van Doei Diaz lezen? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie. Initiatief van visser Doei Diaz groeide uit tot groot cultureel evenement op Bonaire