Interview Terug naar Bonaire: eerste vrouwelijke DJ Jewelz breekt door Hans Hofstra 01-05-2024 - 7 minuten leestijd

DJ Jewelz is de eerste vrouwelijke DJ van Bonaire.

In onze nieuwe rubriek volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de vijfde serie spraken wij met Juley-Anne Frans Zij is de eerste vrouwelijke DJ van Bonaire. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie .

Sinds één jaar heeft Bonaire haar eerste vrouwelijke DJ. Juley-Anne Frans is 33 jaar en timmert hard aan de weg. In club Rush, the Bucket en verschillende evenementen valt er tegenwoordig te genieten van de muziekstijlen van DJ Jewelz. Haar passie lag al op jonge leeftijd bij het maken van muziek. In een rapband genaamd Tilly4ce begon haar muziekcarrière. In studio’s en clubs maakte zij met haar groep muziek. Naast muziek is Frans op het eiland ook werkzaam als mondhygiëniste.

In de rapband Tilly4ce kwam Frans voor het eerst in aanraking met muziek.

Roots liggen op Bonaire

Geboren en getogen op Bonaire is Frans niet. Toch ziet zij zichzelf wel echt als Bonairiaanse: ,,Ook al ben ik opgegroeid in Nederland, mijn vader en moeder zijn afkomstig van Bonaire. Op 2-jarige leeftijd ben ik naar Curaçao gegaan. Toen ik tien was, ben ik weer naar Nederland verhuisd. Uiteindelijk besloot ik op 25-jarige leeftijd terug te gaan naar Bonaire. Het eiland waar mijn roots liggen”.

,,Het kwam eigenlijk door een vakantie”, legt Frans uit. ,,Ik was op Bonaire in augustus voor vakantie en meteen wist ik het. Hier is het wel lekker. Nog geen vier maanden later in december verhuisde ik naar dit eiland. Vanaf die dag tot en met de dag van vandaag, heb ik geen spijt gehad van mijn keuze”.

Op 25-jarige leeftijd besloot Juley-Anne Frans naar Bonaire te verhuizen.

Voor Frans was de verhuizing naar Bonaire een openbaring: ,,De levensstijl in Nederland, had ik wel een beetje gezien. Mensen zijn zo gesloten. Ze zitten vaak binnen. Daarnaast is het weer ook lastig. De kou en de regen, daar ben ik niet voor gemaakt. Hier voelde het voor mij als vrij zijn”, aldus Frans.

“Ik hou van DJ’en. Je draait namelijk wat jij wilt horen“ – Juley-Anne Frans is de eerste vrouwelijke DJ van Bonaire

Drang om iets met muziek te doen

In Nederland behaalde Frans haar diploma als mondhygiëniste. Na haar opleiding werkte zij in die branche. Ook op Bonaire ging zij door met waar zij haar diploma in behaalde. Maar niet alleen werk was waar Frans haar passie lag. Ook de muziekwereld bleef voor haar interessant.

In 2023 besloot zij om aan de lokale DJ Marv te benaderen. ,,Hij is een bekende lokale DJ”, aldus Frans. ,,Ik wilde graag informatie. Marv verkocht mij een draaitafel en bood aan om me te helpen. Hij vond het heel leuk dat ik dit ging doen. Er was op dat moment namelijk nog geen vrouwelijke Bonairiaanse die DJ was. Vanaf dat moment ging alles heel snel”.

Thuisstudie zorgt voor nieuwe DJ

De enthousiaste Frans pakte snel de draad op. Haar passie om te leren spatte er van af. ,,Ik heb alles zelf aangeleerd. Via youtube ben ik er achter gekomen hoe een draaitafel werkte. Thuis ging ik oefenen. Hier heb ik het geleerd. Totdat het grote moment kwam dat ik moest optreden in juli 2023 in Ray’s Lounge. Dit was spannend. Er waren zo’n 150 mensen. Maar uiteindelijk zorgde het ervoor dat alles vanzelf ging. De avond was succesvol en meerdere personen benaderde mij om te gaan draaien op andere evenementen”.

Thuis leerde DJ Jewelz alle eigenschappen om een DJ te worden.

Amapiano en afrobeats

Sindsdien wordt Frans steeds vaker benaderd. De DJ kijkt op de avond goed welk publiek er is en past haar muziek daar op aan. Toch heeft zij een eigen genre, wat ze graag op Bonaire wil promoten: ,,Er zijn twee muziekgenres die ik heel leuk vind. Dit zijn amapiano en afrobeats. Het zijn Afrikaanse genres die wereldwijd steeds populairder worden. Ik merk alleen dat Bonaire hier nog niet aan toe is. Soms draai ik het. Het slaat alleen nog niet aan. Ik vind het alleen heel gaaf om dit te draaien”, aldus Frans.

Muziek, daar draait het bij Frans om. Dag en nacht staat bij haar de muziek aan. ,,Maar niet altijd”, aldus de lachende Frans. ,,Als ik zes uur lang heb gedraaid in een bar of club, dan moet ik rust aan mijn hoofd hebben. Ik rijd vaak dan naar huis zonder geluid in de auto. Dat is het moment dat ik mijn rust pak”.

In juli 2023 stond zij voor het eerst op te treden. Ondertussen zien we DJ Jewelz op verschillende evenementen terug komen.

Werkzaam als mondhygiëniste

De bal ging rollen. Steeds vaker werd DJ Jewelz benaderd. Waar DJ’s in Nederland het vaak met twee á drie dagen draaien in het weekend kunnen, besloot Frans toch anders. Haar passie om te blijven werken als mondhygiëniste bleef bestaan. ,,Muziek is mijn eerste passie. Op dit moment zie ik het meer als mijn hobby en bijbaan. Ik heb ook een dochter. Daarnaast werk ik drie dagen in de week als mondhygiëniste. Dit vind ik leuk en hier ga ik ook niet mee stoppen. Ik hou van mijn beroep”.

De week van Frans lijkt daarmee vol te zitten. Een hobby zoals zelf schilderen moet daarom even wachten. DJ’en op verschillende evenementen op Bonaire is naast haar werk prioriteit geworden. ,,Ik hou van DJ’en, je draait namelijk wat jij zelf wilt horen. Daarnaast ben ik een echt feestbeest en geniet ik van elk evenement. Bonaire is mijn thuisbasis en ik hou intens van dit eiland. Toch zou ik het leuk vinden om ook op de andere ABC-eilanden muziek te maken”, aldus Frans.

Blij met kennis

Dat Frans besloot om definitief de overstap naar Bonaire te maken was in het begin niet makkelijk. Toch staat zij achter haar keuze: ,,Ik heb me in Nederland ontwikkeld. Hier heb ik kennis opgedaan, die me heeft gebracht waar ik nu ben. Toch ben ik heel blij en gelukkig dat ik nu op Bonaire woon. De warmte en de vrijheid, dat zocht ik. Bonaire is mijn thuis”.

Lees hier meer over het onderwerp ‘Terug naar Bonaire’