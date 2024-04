Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Maintenance Melanie Zandwijk 30 april 2024

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht wel een cruciale rol in. Want vanwege uitbreiding van ons team zoeken we per direct een:

Medewerker Maintenance m/v 36 – 40 uur

Wie ben jij?

Als onderdeel van het Maintenance team ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan alle kamers, faciliteiten en gebouwen op ons terrein, waaronder restaurants, de fitness, laundry, kantoren en dive -shop. Je zet je met enthousiasme in zodat de gasten van Delfins kunnen genieten van hun welverdiende vakantie.

Wat ga je doen?

Je bent de held die ervoor zorgt dat alles op ons resort soepel draait en veilig is voor onze gasten. Of het nu gaat om het fixen van airco’s, sloten of sanitair, jij bent er als de bliksem bij om storingen op te lossen, zodat onze gasten onbezorgd kunnen relaxen. Door preventief onderhoud te plegen aan alles, van bouwtechnische zaken tot technische snufjes, voorkom je problemen nog voor ze ontstaan. Van meubels repareren tot apparatuur vervangen en een fris likje verf geven, jij draait je hand er niet voor om. Samenwerken is jouw tweede natuur en je motto? Niet klagen, maar aanpakken! Jij bent de Fantastic Fixer die wij zoeken!

Wat vragen wij?

Je hebt ervaring met het doen van onderhoud en het uitvoeren van reparaties

Jij hebt ervaring met elektrische installaties

Je weet wel raad met bouwkundige werkzaamheden

Loodgieterswerk heeft voor jou geen geheimen

Je bent handig met timmerwerkzaamheden

Je kunt schilderwerkzaamheden doen

Je kunt onder tijdsdruk werken

Je bent een enthousiaste medewerker met verantwoordelijkheidsgevoel

Je hebt plezierige omgangs- en communicatievaardigheden

Je bent bereid om te werken in wisselende diensten en in storingsdiensten

Wat bieden wij?

Je wordt ontvangen door een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens even goed voor jou. We bieden je een mooi salaris en fijne aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je van gratis vervoer naar je werk bij dagdiensten en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met de Delfins Academy app?

Over Delfins

Wij zijn trots op Bonaire en Bonaire is trots op ons. Delfins is een resort met een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, de beste restaurants van het eiland, een grote gym en nog veel meer heerlijks. Maar als Delfins voelen we ook de verantwoordelijkheid voor ons eiland. We promoten de lokale cultuur en dragen met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van de biodiversiteit. Met ons hele team zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie. En waar er volop aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Solliciteren kan door je motivatie en je cv – graag samen in 1 document – te sturen naar werk@delfinsbeachresort.com. Je mag ook langskomen om een sollicitatieformulier in te vullen.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze HR Medewerker Suzan vertelt je er met plezier alles over. Je kunt haar bereiken via e-mail of bellen op +599 715 5002.

