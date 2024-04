Instagram Vacature Horeca & Retail Manager Melanie Zandwijk 30 april 2024

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht wel een cruciale rol in. In verband met een nieuw op te zetten Horeca- en retail afdeling zoeken wij per 1 juli een:

Horeca & Retail Manager 36-40 uur

Wie ben jij?

Jij hebt een hart voor service, kent de waarde van kwaliteit en kan niet wachten om samen met ons aan iets moois te bouwen. Delfins is een ambitieus resort en opent binnenkort een nieuw horeca- en retailconcept. Jij wordt daar verantwoordelijk voor, net als voor de exploitatie van ons meeting- en eventscenter. Het biedt je de unieke kans om aan je eigen team te bouwen en om de kwaliteit en service op jouw hoge niveau te brengen. Jij krijgt een rol in ons MT, waardoor je direct bijdraagt aan beleid en échte impact kunt maken.

Jij weet wat er speelt door te zien, te luisteren, te ruiken en te proeven. Zo weten jouw team en jij onze gasten telkens weer blij te verrassen. En zorgen jullie voor warme herinneringen die ze in hun koffer mee naar huis nemen. Dat lukt alleen als jouw teamleden zich thuis voelen bij Delfins en bij jou. Daarom heb jij als geen ander oog voor hun behoeften en bied jij je team de werkomgeving die ze altijd al zochten, zodat zij hun werk uitstekend kunnen doen.

Wat vragen wij?

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Je bent een bruggenbouwer die jouw team verbindt met andere afdelingen.

Je maakt de connectie met onze gasten, waardoor je hun wensen kent en weet wat er nodig is voor een onvergetelijke ervaring.

Je beschikt over een goede balans tussen commercieel inzicht, creativiteit en gedrevenheid.

Je kunt een afdelingsbegroting opstellen, efficiënte werkmethoden implementeren en processen afstemmen.

Je ziet trends en ontwikkelingen in de markt en maakt de meest interessante Delfins-eigen.

Je doet je werk met een lach en verspreidt volop positieve eilandvibes.

Je spreekt Nederlands en Engels – kennis van Papiamentu en Spaans is welkom.

Wat bieden wij?

Je wordt ontvangen door een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens even goed voor jou. We bieden je een aantrekkelijk salaris en fijne aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je van een spaarregeling en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met de Delfins Academy?

En daarbovenop:

Laptop en telefoon van de zaak

Eenmalige verhuisvergoeding van maximaal $ 2500, indien je verhuist vanuit het buitenland

Over Delfins

Wij zijn trots op Bonaire en Bonaire is trots op ons. Delfins is een resort met een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, de beste restaurants van het eiland, een grote gym en nog veel meer heerlijks. Maar als Delfins voelen we ook de verantwoordelijkheid voor ons eiland. We promoten de lokale cultuur en dragen met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van de biodiversiteit. Met ons hele team zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie. En waar er volop aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Solliciteren kan door een motivatie en je cv (graag samen in één document) te sturen naar werk@delfinsbeachresort.com.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze Human Resource Manager Angela vertelt je er met plezier alles over. Je kunt haar bereiken via bovenstaand e-mailadres of +599 715 5002.

