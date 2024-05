Evenementen Dia di Rincon groter, kleurrijker en drukker dan ooit tevoren Redactie 01-05-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Monalisa Domacasse

KRALENDIJK – Hoewel de verwachtingen rondom de 35ste verjaardag van de Dia di Rincon al hooggespannen waren, heeft Dia di Rincon 2024 zichzelf in alle opzichten overtroffen. Dat begon al in de aanloop naar de feestdag, met bijna een volle maand activiteiten, die dit jaar goed werden bezocht.

Maar ook de dag zelf stelde geenszins teleur. De parade in traditionele kledij was groter dan ooit tevoren en er deden meer groepen mee dan ooit tevoren. Ook vielen de groepen op door hun grootte, waarbij de groep van TCB Family & Friends alle anderen overtrof.

Verkoop

Ook de vele horeca-stands en geïmproviseerde restaurantjes aangelegd in de tuinen van buurtbewoners deden dit jaar goede zaken. Klanten van Pastechi & More stonden op de drukste momenten van de dag ruim een uur te wachten op hun versgebakken pastechi, maar het mocht de pret niet drukken. “We kunnen echt niet sneller werken dan we al doen” zegt eigenaar Aegon Manuel verlegen lachend.

Met de enorme hoeveelheid mensen die ook van de omringende eilanden wordt aangetrokken, wordt Dia di Rincon ook in economisch opzicht een evenement dat de jaarlijkse Sailing Regatta naar de kroon steekt.

Foto’s Monalisa Domacasse