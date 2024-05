Nieuws van Bonaire Bezoekers genieten als vanouds van Dia di Rincon Hans Hofstra 01-05-2024 - 4 minuten leestijd

Foto Monalisa Domacasse

Vroeg in de ochtend waren de eerste mensen al aan het werk. Kraampjes werden ingericht. Lokale lekkernijen werden klaar gemaakt. De muziek stond nog niet aan. Vroege vogels in Rincon konden nog even genieten van de rust. Vanaf 10.00 uur barste het feest los. Dia di Rincon was begonnen. Voor veel mensen op, maar ook van buiten het eiland een bijzonder moment.

De kraampjes maken zich klaar | foto Monalisa Domacasse

Eerste keer

Zo ook voor Ana Rodriguez. Zij was voor de eerste keer in haar leven naar Rincon gekomen om op het evenement haar producten te verkopen: ,”Wij hebben iets speciaals. Mensen kunnen hier een zakje met een cocktail of mocktail kopen. Dit zakje kun je sluiten, waardoor je het vrij gemakkelijk mee kan nemen. Je kunt het zelfs laten vallen. Als je later terugkomt met het lege zakje, krijg je korting op een nieuw drankje. Er wordt door klanten hier heel positief op gereageerd”.

Van jongs af aan

Supharmy Janga is opgegroeid in Rincon. Toch woont zij nu in Kralendijk. Voor Janga is de Simadan parade iets om naar uit te kijken: ,,Vroeger deden er een stuk minder mensen mee. Tegenwoordig zijn de groepen veel groter. Mensen worden steeds enthousiaster om hier te zijn. Omdat al mijn familie in Rincon woont, blijft het voor mij extra bijzonder om hier te zijn. Toen ik vroeger op school zat, werd mij veel verteld over de cultuur. Hier heb ik alles geleerd over onze geschiedenis. Het was interessant om allemaal te leren”.

Voor Alexie Plantijn en zijn dochter Alexandra is Dia di Rincon ook een belangrijke dag. Eerst genoemde is geboren in Rincon. Plantijn verkoopt tijdens het evenement traditionele producten. ,,We zijn een artistieke familie”, aldus Alexandra. Haar vader Alexie voegt er aan toe: ,,Wat je hier ziet zijn Pali Funchi en Pali lele. Het zijn producten die we in de keuken gebruiken. Zo zie je hier een soort spatel en mixer. Ook hebben we Chi ku cha. Dit is een gebruiksvoorwerp om een cactus vast te houden. Het hout wat je ziet, is afkomstig van Bonaire. Op het moment dat het volle maan is, kappen we het hout. Dit moet op die dag. Een andere dag zou schimmel kunnen geven aan het hout. Wij maken zelf al deze producten”.

Van Curaçao naar Bonaire

Nella Sedney is één van de groepsleden van DST L’Equipe. Deze groep gaat elk jaar richting Bonaire om mee te doen aan de parade. Volgens Sedney blijft Dia di Rincon iets waar iedereen van haar groep naar uit kijkt: ,,Op Curaçao zijn we eigenlijk een groep die domino speelt. Met deze groep gaan we elk jaar één of twee keer reizen. Dia di Rincon is altijd één van deze dingen waar we heen gaan. We doen dan mee aan de parade. Tijdens de parade lopen we niet zelf mee. We zijn onderdeel van de groep Gosadera. Als groep hebben we ook onze eigen kleding. Elk jaar is deze kleding stijl anders. We nemen alles mee uit Curaçao. We voelen ons heel erg welkom op Bonaire. Zeker weten, het is ook dit jaar weer heel leuk”.

Grupo Gosadera | Foto Monalisa Domacasse