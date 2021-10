Koken met Corjan: Scampi’s in pittige oliesaus

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Scampi’s in pittige oliesaus

Dit heerlijke gerecht bestaat uit reuzegarnalen (scampi’s) in een pittige oliesaus met verschillende soorten groenten. Mocht je geen fan zijn van garnalen, dan kun je deze ook prima vervangen door kip of rundvlees. Ook kun je in plaats van garnalen tahoe (tofu) of gemengde paddestoelen gebruiken. Zo ontstaan er verschillende variaties van dit gerecht.

De saus behorende bij dit gerecht van Corjan is lekker pittig door het gebruik van verschillende pepers. Serveer het geheel met een vers stokbrood of ander vers gebakken brood en je hebt een heerlijk gerecht.

Ingrediënten

6 scampi staarten, in de lengte doormidden gesneden

1/2 gele ui, gesnipperd

1/2 rode ui, gesnipperd

3 bosuitjes, fijn gesneden

5 tenen knoflook, fijn gesneden

3 kleuren pepers, geel, rood en groen, fijn gesneden

3 champignons, in fijne blokjes gesneden

3 oesterzwammen, grof gescheurd

5 takjes peterselie, gehakt

5 takjes bieslook, fijn gesneden

1 deciliter (olijf)olie

1/2 deciliter kippenbouillon

1/2 deciliter witte wijn

Bonaire zeezout

peper

versgebakken brood

Benodigdheden:

vuurvaste schaal

oven

Recept

Giet wat olie in een kookpan en verwarm al de groentes zodat de smaken vrijkomen.

Voeg de kippenbouillon, witte wijn en de rest van de olie toe aan de groentes en breng zachtjes aan de kook. Laat dit een half uurtje op laag vuur staan. Breng op smaak met peper en zout.

Verdeel de gesneden staarten in een vuurvaste schaal en gaar deze in de oven van 170 graden Celsius, zodat ze langzaam garen en alle smaken lekker intrekken.

Serveren met versgebakken brood zodat je dat lekker in de saus met de staarten kunt dopen, geniet ze!

Het eindresultaat

Eet smakelijk

