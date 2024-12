Nieuws uit Nederland Eén loket moet overheidsdienstverlening verbeteren Redactie 10-12-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba moeten binnenkort eenvoudiger toegang krijgen tot overheidsdiensten dankzij een nieuw ‘éénloket-systeem’. In de kamerbrief van 6 december kondigt het kabinet plannen aan om de dienstverlening efficiënter en toegankelijker te maken. Dit systeem is bedoeld om burgers op de BES-eilanden beter te ondersteunen bij het aanvragen van inkomenssteun, sociale regelingen en andere diensten.

De introductie van een centraal loket komt voort uit aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland. De commissie stelt dat inwoners vaak te maken hebben met complexe en versnipperde overheidsdiensten. Het doel van het éénloket-systeem is om inwoners via één aanspreekpunt toegang te geven tot alle beschikbare ondersteuning, zonder dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit loket hoeft niet per se fysiek te zijn; er wordt gewerkt aan een combinatie van fysieke dienstverlening, digitale ondersteuning en betere samenwerking tussen instanties.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt de regie in het programma Dienstverlening/Loketfunctie van de overheid en Digitalisering Caribisch Nederland. Deze programma’s moeten ervoor zorgen dat mensen die moeite hebben met het regelen van overheidszaken sneller en beter worden geholpen. Door de digitale infrastructuur te verbeteren en processen efficiënter te maken, kunnen overheidsdiensten beter aansluiten op de behoeften van de inwoners.

Daarnaast wordt er vanuit het programma Werk aan Uitvoering (WaU) geïnvesteerd in de uitvoeringskracht op de eilanden. Dit betekent dat ambtenaren beter worden opgeleid, kennisbronnen toegankelijker worden gemaakt en er duidelijke afspraken en werkinstructies komen. De focus ligt op het bieden van snelle, effectieve hulp en een soepele doorverwijzing tussen verschillende diensten.

Digitalisering

De digitalisering speelt een cruciale rol in het verbeteren van de dienstverlening. Het kabinet werkt – zoals bekend – aan de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland, zodat gegevens eenvoudiger gedeeld kunnen worden tussen instanties. Ook komt er een systeem voor veilige toegang tot online diensten via DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven. Dit moet het mogelijk maken om aanvragen digitaal in te dienen, waardoor burgers minder vaak naar fysieke loketten hoeven.

De invoering van digitale basisregistraties, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG CN), moet de betrouwbaarheid van gegevens verbeteren. Hierdoor kunnen overheidsdiensten beter inspelen op de persoonlijke situatie van burgers en wordt onnodige bureaucratie verminderd. Nu moeten inwoners vaak nog gegevens aanleveren die al bij andere instanties bekend zijn, soms tegen betaling van uittreksels. Met de nieuwe systemen wordt dit proces gestroomlijnd.

Het kabinet erkent dat het gebrek aan betrouwbare data tot nu toe een obstakel was voor effectieve inkomensafhankelijke regelingen. Door digitalisering kan er beter worden bepaald wie de meeste ondersteuning nodig heeft. Dit moet leiden tot gerichtere maatregelen en een efficiëntere verdeling van middelen.

